Vigilante morre com tiro no peito no porto da Panair

Manaus - Um homem, aparentando ter entre 40 e 50 anos, ainda não identificado, foi morto na manhã deste domingo (18) com um tiro no peito próximo ao terminal pesqueiro da Feira da Panair, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.



De acordo com informações da polícia, o crime teria ocorrido por volta das 7h da manhã, após dois homens, ainda não identificados, tentarem assaltar o local. A vítima era vigilante do barco 'Bessa Filho II' quando foi abordado.

A suspeita é que o vigilante teria tentado reagir contra os assaltantes com um terçado quando houve o disparo. O tiro atingiu o peito do homem, que ainda conseguiu sair do barco, mas morreu em seguida.

Populares acionaram os policiais da 2º Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local e estão investigando o caso. O corpo foi encaminhando ao Instituto Médico Legal (IML).

Outro Crime

De acordo com a Polícia, a área da Manaus Moderna é considerada zona vermelha devido o alto índice de crimes praticados no local. Em janeiro deste ano, um homem de 42 anos morreu após ser atingido por tiros e facadas no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia , o crime ocorreu durante a madrugada, na rua Vista Alegre, nas proximidades da Feira da Panair. O autônomo Frank Wallyson Vitorino de Souza, de 42 anos, e um amigo, que não teve a identidade revelada, foram surpreendidos por homens armados enquanto estavam bebendo na calçada de uma distribuidora de alimentos.

Frank Wallyson foi morto com três tiros e cinco facadas no tórax. O amigo dele foi baleado, mas sobreviveu e foi socorrido no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul. O caso é investigado pela DEHS.

