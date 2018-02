Adolescentes são apreendidos suspeitos de matarem desafeto em Tefé

Tefé - Três adolescentes de 14, 16 e 17 anos foram apreendidos suspeitos de assassinar a tiros Bryan Albuquerque de Oliveira, de 20 anos. O crime aconteceu na noite deste sábado (17), no bairro Abial, no município de Tefé (a 523 km de Manaus).



De acordo com comandante da Polícia Militar de Tefé, o tenente-coronel Cledemir Araújo, o crime aconteceu durante uma briga de gangues rivais. Tanto a vítima como os suspeitos têm envolvimento com o tráfico de drogas, destaca a polícia.

A polícia realizou buscas neste domingo (18) e encontrou os suspeitos na rua Samuel Fritz. Durante a abordagem, os suspeitos foram agredidos por familiares da vítima. Os policiais tiveram que efetuar dois tiros para dispersar os agressores. Com o trio foi encontrado uma arma caseira, que segundo a polícia, foi usada no crime.

O trio foi levado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Prisões em Tefé

Cristian Douglas de Vasconcelos foi preso junto com o comparsa Huigson de Souza Romaina, na sexta-feira (16), no município de Tefé (a 523 Km de Manaus). A dupla, segundo a polícia, praticou vários assaltos na cidade.

Cristian, de acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar de Tefé Cledemir Araújo, fugiu do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), durante a rebelião do dia 1º de janeiro de 2017, onde mais de 200 presos fugiram e outros 56 foram mortos.

Conforme a polícia, desde quando chegou em Tefé, Cristian estava cometendo vários assaltos. Ele teve o mandado de prisão decretado e após uma denúncia anônima a polícia conseguiu prendê-lo em um sítio na comunidade São João do Cantua, Zona Rural do município, juntamente com o seu comparsa.



Com a dupla foi encontrada uma espingarda calibre 16 com cinco munições. Cristian confessou à polícia que agia sempre na companhia de Huigson.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

