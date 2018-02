Criança de cinco anos cai de flutuante e morre afogada em Iranduba

Uma criança do sexo feminino de apenas 5 anos morreu afogada no final da tarde deste domingo(18) no Cacau Pirera, distrito de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus.

Segundo as primeiras informações repassadas pela investigadora Zeina, do 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba, a menina estaria em um flutuante com a família, quando a mãe precisou ir ao banheiro e ao voltar percebeu a ausência da filha.

Ao perceberem o desespero dos pais da criança, frequentadores do flutuante começaram a ajudar na busca pela menina, quando uma moradora próximo ao local avistou a vítima.

Os primeiros socorros foram prestados à menina que, em seguida, foi encaminhada ao posto de saúde do Cacau Pirera, mas vítima não resistiu e já chegou sem vida à unidade de saúde.



O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e segue para o local. Até o fechamento desta matéria, o nome da vítima não foi divulgado.

