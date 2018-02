Cetam divulga resultado de seleção para Cursos de Especialização

Manaus - O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec), divulga o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para cursos de Especialização Técnica de Nível Médio, etapa 01/2018. Foram, aproximadamente, 600 inscritos para 174 vagas nos sete cursos oferecidos.

Leia também: Sesi oferece 13 cursos gratuitos de ensino a distancia; saiba mais

O resultado preliminar está disponível no site www.concursoscopec.com.br, onde consta a relação dos candidatos habilitados, em ordem de classificação. O período de recursos acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro. A lista final dos selecionados para os cursos será divulgada no dia 28 de fevereiro.



Os cursos oferecidos foram: Especialização Técnica em Planejamento e Controle de Produção; Especialização Técnica em Cálculos Trabalhistas; Especialização Técnica em Cosmetologia; Especialização Técnica em Massagem Clássica; EAD - Especialização Técnica em Cálculos Trabalhistas; EAD - Especialização Técnica em Finanças do Setor Público; EAD - Especialização Técnica em Informática – Gestão da Tecnologia da Informação.



Esta foi apenas a primeira oferta de cursos de Especialização Técnica pelo Cetam em 2018. Mais dois editais estão previstos para serem lançados no decorrer do ano, com oferta de cursos técnicos e de especialização técnica.

Leia mais:



Ciee está com mais de 150 vagas de emprego para estudantes

Com salários de até R$ 10 mil, Petrobras lança edital de concurso

Conheça 5 apps para aprender idiomas de graça