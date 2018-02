Sesc abre vagas para cursos de teatro com preço popular em Manaus

Estão abertas as inscrições para o Curso de Teatro do Sesc AM. As aulas são práticas, teóricas e segmentadas por faixa etária. No curso, são ministradas noções básicas de expressão corporal e vocal, improvisação, jogos teatrais e a criação de personagens. Também são trabalhadas habilidades como concentração, desinibição, imaginação, autoconfiança, comunicação, segurança, criatividade, socialização e agilidade. É realizada mostra pública no final dos cursos.

Confira, abaixo, as turmas oferecidas por unidade:





Unidade Centro de Atividades - (rua Henrique Martins, 427, Centro)





Teatro Infantil

Faixa etária: 6 a 13 anos

Aulas: aos sábados das 8h às 10h





Criação Teatral

Faixa etária: a partir de 14 anos

Aulas: aos sábados das 10h às 12h

Necessário possuir experiência em Teatro





Teatro para Desenvolvimento Profissional

Faixa etária: a partir de 16 anos

Aulas: às quartas-feiras das 18h às 20h





Unidade Balneário - (av. Constantinopla, 288, Alvorada)





Iniciação Teatral

Faixa etária: a partir de 14 anos

Horário: às sextas-feiras das 9h às 11h





Unidade Sesc Restauração – Manacapuru (Av. Eduardo Ribeiro s/nº, Centro)

Iniciação Teatral Faixa etária: 6 a 20 anos

Aulas: às terças-feiras das 9h às 11h

Os interessados podem fazer aulas experimentais em qualquer uma das turmas.

As aulas serão ministradas no período de março a dezembro de 2018. Para se inscrever, é necessário ir às Centrais de Atendimento do Sesc e apresentar a carteira atualizada da instituição. As mensalidades em Manacapuru são: R$ 20,00 para comerciários, R$ 30,00 conveniados e R$ 40,00 usuários dos serviços Sesc. Em Manaus, R$ 40,00 para comerciários, R$ 60,00 conveniados e R$ 80,00 usuários dos serviços Sesc.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou no site www.sesc-am.com.br.

