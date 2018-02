Após acidente, moradores pedem transferência do Aeroclube em Manaus

Manaus - Após mais um acidente aéreo ocorrido no perímetro urbano da cidade de Manaus, parlamentares e moradores voltaram a cobrar a mudança imediata do Aeroclube do Amazonas, atualmente localizado no bairro de Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus, para outro lugar. Um dos locais sugeridos para um novo aeródromo é um terreno em Iranduba (a 27 km de Manaus), nas proximidades da Cidade Universitária, no km 8 da AM-070.

Na última quinta-feira (22), quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após a queda de um avião de pequeno porte, da fabricante Embraer, de modelo 720 D e prefixo PTVKR, que havia saído do Aeroclube do Amazonas com destino ao município de Borba. As investigações estão sendo realizadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA 7).

Outros acidentes

No dia 28 de fevereiro de 2012, um avião caiu, na mesma área do acidente de quinta-feira, após decolar do Aeroclube. Somente o piloto, de 54 anos, estava na aeronave e morreu.

Em 2016, seis morreram, dentre elas uma criança de 4 anos, após a queda de outro avião de pequeno porte. A aeronave explodiu após cair em uma área de mata no bairro União. O avião estava tentando pousar no aeródromo.

Após ser comunicado que um novo avião havia caído em Manaus, o deputado estadual Luiz Castro (REDE) se manifestou na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Ele cobrou novamente a proposta de transferência das instalações do Aeródromo de Manaus para o município de Iranduba.

A proposta, que visa encontrar alternativas de transferência do aeródromo para um local mais apropriado e seguro, fora da área urbana, já foi discutida em Audiência Pública no ano de 2017, com apoio dos deputados Sabá Reis (PR), Wanderley Dallas (PMDB), e de Luiz Castro.

Para Luiz Castro, o Aeroclube presta um importante serviço que não pode ser desativado, mas o local onde está instalado, não é mais apropriado à atividade de pouso e decolagem devido aos riscos de acidentes, numa área cercada de residências.

“Já ocorreram ali vários acidentes com aviões de pequeno porte, causando mortes”. Luiz Castro também solicitou a intervenção do Ministério Público Federal (MPF) de forma urgente e preventiva na questão, em atenção aos moradores dos bairros próximos, que se sentem ameaçadas de acidentes com as aeronaves.

Segundo Luiz Castro, representantes do Aeroclube afirmam que os empresários não são contra a mudança, desde que seja para um local não muito distante da cidade para que, no futuro, não venha a ocorrer o que já vem acontecendo com o atual aeródromo por estar no meio da capital.

“A ideia proposta é que seja numa área na região de Iranduba, em um local distante o suficiente de casas, mas que não seja tão longe da cidade. Isso porque o transporte é muito importante, principalmente, para o interior”, enfatizou o deputado estadual.

Moradores

Moradores de bairros próximos ao Aeroclube relatam o medo de um novo acidente. "É desesperador a sensação de que, a qualquer momento, um avião pode cair em cima de sua casa. Tenho três filhos e estou com muito medo. As autoridades deveriam tomar alguma providência antes que uma tragédia maior aconteça", disse a funcionaria pública, Jéssica Mendes, de 35 anos, moradora do bairro Parque Dez.

Outra que está aterrorizada com a situação é a dona de casa, Andréa da Costa, de 45 anos, que é moradora do bairro da União. A mulher disse que já está procurando outro lugar para morar.

"Já coloquei placa de venda na minha casa. Quero me mudar para outro bairro. Tenho muito medo que uma avião caia em cima da minha casa", disse a dona de casa.

O deputado estadual Sabá Reis lamentou o acidente e confirma sua concordância com a transferência do aeroclube. "Lamentavelmente mais um acidente aconteceu. Concordo que temos que levar o aeroclube para um local mais seguro. O Aeroclube está em uma posição muito inadequada, quase no Centro da cidade. Isso é uma coisa que só vai resolver quando juntar prefeitura, governo do Estado, governo federal e empresários”, disse.

Novas atividades

Com a desativação do espaço, que hoje é ocupado pelo aeródromo, os políticos propõem a construção de um conjunto habitacional na área ou a construção da sede da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), além de uma escola de tempo integral.

“Hoje não é inteligente ocupar esse espaço com o aeródromo, pois ele representa um grande risco de acidentes para a população que mora em seu entorno”, disse o deputado, acrescentando que a mudança é uma questão de entendimento entre os governos estadual e federal.

“No novo local, os empresários vão poder edificar seus hangares em local próprio – no aeródromo de Flores, eles não são proprietários -, apenas investem em patrimônio alheio", finalizou.

O superintendente do aeródromo, Hélio Acioli, declarou que a retirada do Aeroclube de Flores é um desejo antigo e que as empresas não se opõem a sair do local. Em relação ao acidente ocorrido na quinta-feira (22), o superintende disse que é responsável apenas pelo aeródromo e que não tem responsabilidade alguma sobre as aeronaves particulares ou de empresas que operam no local.

“Eu sou responsável somente pelo aeródromo, ou seja, pela parte física. Cuidamos da pista, onde os aviões decolam e fazem os pousos”, finalizou.

