Corpo que pode ser de jovem desaparecida na praia da lua é encontrado

Manaus - Durante buscas realizadas na manhã deste sábado (24), a equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas encontrou um corpo nas proximidades da comunidade Nossa senhora de Fátima, no Tarumã Mirim, Zona Rural de Manaus, que pode ser da mulher identificada como Jéssica Oliveira. Jéssica desapareceu na última quinta (22) após cair de um jet-ski nas proximidades da Praia da Lua.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não foi possível afirmar com certeza se o corpo era da jovem desaparecida. Porém, na mão da moça, foi encontrada a chave de um jet ski. O corpo da moça está no Instituto Médico Legal (IML) aguardando a família para identificação.

Relembre o caso

Uma mulher, identificada apenas como Jéssica Oliveira, desapareceu depois de cair no rio Negro após uma suposta manobra arriscada realizada pelo piloto de um jet ski, na noite da última quinta (22). Ela estava na garupa do veículo náutico e foi arremessada na água, próximo da Praia da Lua.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e iniciou as buscas no local desde às 7h desta manhã (23). Segundo o cabo Denis Ferreira, a pessoa que acompanhava Jéssica no passeio foi quem pediu ajuda da corporação.