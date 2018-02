Manaquiri completa 36 anos e população comemora com festa nas ruas

Manaquiri - O município de Manaquiri faz parte da Região Metropolitana de Manaus e está a uma distância de 128 km da cidade, porém a sensação de imersão no universo amazônico - com toda a riqueza de fauna e de flora - se destaca desde início e segue ao longo da viagem.

Leia também: Princesinha do Javari: Atalaia do Norte completa 63 anos de história

E o Em Tempo visitou o município na semana em que completa 36 anos. No nosso caso, o caminho de ida escolhido foi por via terrestre até o município de Iranduba (a 27 km de Manaus) e, depois, por via fluvial com pouco mais de uma hora de barco rápido - a famosa voadeira - para chegar ao local.

As características de interior do Amazonas se revelam na composição da orla, com a chegada e partida de barcos regionais no terminal hidroviário do município e entre as primeiras estruturas já avistadas enquanto as pessoas se preparam para o desembarque é a igreja da cidade.

No Centro Cultural Altair Américo Coelho as estruturas para as festividades de aniversário davam as boas vindas. Mais a frente, o complexo composto pelo prédio da Prefeitura Municipal de Manaquiri, pela sede da Câmara Municipal e pelo ginásio em que a feira semanal da cidade funciona, ficaram agitadas com dezenas de pessoas tomando as ruas a aproximação da data.

Um dos traços marcantes da economia local é a prevalência de produtores rurais, em especial agricultores familiares, que cuidam de suas plantações e as passam por gerações. O aquecimento mais recente nessa área veio com a implantação da Feira Manaquiriense de Produção Rural (Femapre), que completa um ano em 2018, e é realizada semanalmente com aproximadamente 100 produtores da região.

Feira é atração semanal da cidade. | Foto: Lívia Nadjanara

Todas as sextas-feiras o município fica movimentado pela presença dos produtores e pela população em busca de ofertas. A média estimada de movimentação é de R$ 500 por produtor e neste primeiro ano de funcionamento o valor estimado total foi de R$ 1,5 milhão.

A produtora Neide de Jesus Viera Maciel, de 67 anos, trabalha há mais de 30 anos como produtora, no plantio e colheita de frutas da região e agora assumiu a função de feirante, já que pela idade o "roçar" não permite mais que ela permaneça na atividade. "Mas os meus filhos seguem com o plantio de frutas em geral e assim conseguimos nosso dinheirinho. A feira ajudou muito e Deus ajuda mais", disse.

Aos 67 anos, a produtora Neide Jesus trabalha na agricultura há mais de 30 anos. | Foto: Lívia Nadjanara

Com a produção rural recebendo mais incentivos para movimentar a economia local, viabilizado por meio de ajuda de custo nos combustíveis utilizados pelos caminhões e barcos para escoamento da produção para a feira, além de apoio no transporte dessas cargas, a secretaria de produção e abastecimento do município faz previsões positivas e de crescimento.

Doce, batata doce

"A maior produtora de batata doce do Amazonas, que dirá do Norte", a afirmação de Mário Jorge Martins, técnico em agropecuária e professor, que hoje está a frente da secretaria municipal de Produção Rural e Abastecimento, pode parecer ousada, mas é comprovada em números e em projeções apresentadas pela produção rural de Manaquiri. O negócio não é de hoje, mas conta com uma nova projeção.

A produção rural recebe atenção por ser uma alternativa de renda do município. | Foto: Lívia Nadjanara

Atualmente, a produção se concentra em uma ilha nas proximidades da sede da cidade com uma safra de 2400 toneladas na safra que vai de dezembro até o início de abril, comandada por 230 produtores. Porém, desde 2005 que a realidade da batata doce no Manaquiri tem seus altos e baixos, já que o cultivo é realizado na área de várzea - que passa longos períodos alagada - e a entressafra abre um hiato que prejudica os produtores. A ideia é incentivar o cultivo também em terra firma, em breve. "Vai ser muito bom para o município ter safra o ano inteiro porque a gente consegue equilibrar mais ainda o valor da produção. Hoje articulamos para que não haja uma queda grande nesse período", relata o secretário.

Batata doce tem produção de mais de 2400 toneladas. | Foto: Lívia Nadjanara

Perspectivas

Parte da comemoração dos 36 anos de Manaquiri foi realizada na sexta-feira (23), com o anúncio de um pacote de obras e realizações na gestão municipal do prefeito Jair Souto com o apoio parlamentar da base poderosa do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Amazonas, liderada pelo senador Eduardo Braga, pelo deputado federal Átila Lins e pelo deputado estadual Belarmino Lins.

Entre os itens do projeto que mereceram inclusive uma apresentação de planejamento estratégico da gestão foram anunciadas a implantação da Usina Hidrelétrica no município, a entrega de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial, reforma do estádio, construção da praça da prefeitura, além de obras de urbanismo.

Projeto da prefeitura teve direito a apresentação do planejamento estratégico do município. | Foto: Lívia Nadjanara

"São 36 anos de um município jovem, mas que percorrem aqui homens e mulheres capazes se trazer o desenvolvimento. O nosso trabalho é focado na eficiência, na eficácia e na efetividade para que as ações, projetos e atividades estejam de fato na vida das pessoas. Quanto ao que nós estamos vivendo hoje de desenvolvimento, produtividade, comercializar os produtos, sair da informalidade, trazer a transparência, apoiar os pequenos produtores é o que nos move e o município está nessa fase importante de ciclo de mudanças", comemorou o prefeito de Manaquiri Jair Souto.

O aposentado José Leite Filho, de 75 anos, que é ex-funcionário da prefeitura de Manaquiri conta que é um filho orgulhoso da cidade. | Foto: Lívia Nadjanara

O aposentado José Leite Filho, de 75 anos, que é ex-funcionário da prefeitura de Manaquiri conta que é um filho orgulhoso da cidade em breve relato sobre o trabalho que desempenhou enquanto servidor e das suas observações ao longo de sua vida na cidade. "Na minha época, visitamos as 42 comunidades, uma a uma, e conheço muito gente. Eu agradeci e agradeço a cada um degrau que a cidade conseguiu evoluir e cada pessoa que contribui para isso".

Leia mais:

Bairro Praça 14 comemora aniversário neste fim de semana

Bairro Aparecida completa 137 anos de fé tradição e alegria

Às margens do Rio Juruá, Ipixuna completa 62 anos de existência