Operação de segurança não impede fim de semana violento em Manaus

Manaus - Durante fim de semana sangrento, as Zonas Leste e Norte de Manaus registraram, pelo menos, cinco mortes violentas. Quatro dos casos aconteceram nos bairros da Zona Norte e outro na comunidade João Paulo, Zona Leste. Simultaneamente, foram realizadas ações de reforço policial na mesmas regiões onde os crimes aconteceram.

A operação “Jejuardes” reuniu servidores do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Delegacia Especializada em Crimes contra a Idoso (DECCI), Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), 1°, 16° e 26° Distritos Integrados de Polícia (DIPs), além de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Mesmo assim, na noite do último sábado (24), o foragido da Justiça Leonardo Sagica da Silva, de 29 anos, foi executado com três tiros na comunidade Rio Piorini, Zona Norte da capital. Segundo testemunhas, a vítima estava com o filho no colo, em um bar, quando um homem ainda não identificado chegou ao estabelecimento em um carro modelo Celta e fez os disparos. A suspeita da polícia é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.

Foragido da justiça, Leonardo Sagica da Silva, de 29 anos, foi executado com três tiros na Zona Norte | Foto: Divulgação

Ainda durante o sábado, Anderson da Silva Oliveira, de 22 anos, e Luan Lima Leal, 24, foram mortos a tiros após assaltarem uma pizzaria no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. Segundo testemunhas, por volta das 23h, a dupla entrou na pizzaria e roubou clientes, funcionários e levou renda do estabelecimento. Durante a fuga, os suspeitos foram surpreendidos por um justiceiro armado que reagiu.

Dois homens foram mortos por um desconhecido após assaltarem uma pizzaria na Zona Norte | Foto: Daniel Landazuri

Já na madrugada de domingo, o auxiliar de armazém Rosivaldo Cardoso foi assassinado a pauladas e facadas no conjunto habitacional Viver Melhor, Zona Norte. Aproximadamente sete homens abordaram a vítima após uma discussão sobre o volume da música que Rosivaldo escutava em frente a sua residência.

Rosivaldo foi assassinado no Viver Melhor, Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação

Na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, o mototaxista Alexsandro Garcia de Souza, de 33 anos, foi executado com seis tiros. O assassinato ocorreu por volta de 1h30 de domingo, momento em que Alexsandro retornava para casa vindo de uma festa. Ele foi perseguido e abordado por dois homens. Segundo a família, a vítima foi atingida com quatro tiros nas costas, um na cabeça e outro na nuca.

O mototaxista Alexsandro Garcia de Souza, de 33 anos, foi executado com seis tiros quando voltava para casa de uma festa | Foto: Divulgação

Apesar dos homicídios, o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel David Brandão, afirma que a ações tem contribuído para a diminuição dos índices de criminalidade na cidade.



“Dando continuidade ao serviço integrado de segurança pública do nosso Estado, estamos acompanhando e fiscalizando os locais de policiamento da nossa cidade em ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil e Corpo para oferecer segurança sempre a nossa população”, comentou Brandão.

