Manacapuru receberá mais de R$ 8 milhões para reforma de hospital

Manaus - A Secretaria do Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou nesta segunda-feira (26) ter assegurado por meio do governo do Estado verba no valor de R$ 8,3 milhões para reforma e ampliação do Hospital Regional Lázaro Reis e Maternidade Cecília Cabral, em Manacapuru, município a 68 km de Manaus.



De acordo com a Susam, após averiguação das condições precárias de atendimento no município, o governo do Estado decidiu intervir para a melhoria das condições das unidades hospitalares, conforme já tem realizado em áreas da saúde, tanto na capital, como no interior.

Manacapuru

Manacapuru é um município polo do sistema de saúde. O Hospital atende não só os 94 mil habitantes do município mas também moradores de Novo Airão, Iranduba, Manaquiri, Anori, Caapiranga, Anamã, Beruri e outras localidades no entorno.

Projeto

Com investimento de R$ 8,3 milhões, o projeto prevê a construção de uma área exclusiva para atendimentos de urgência e emergência, construção de um necrotério, além da conclusão e adequação do prédio da maternidade. Além disso, outras áreas da unidade de saúde devem passar por manutenção preventiva.

Pacote de investimentos no interior



O Hospital de Manacapuru está inserido no pacote de intervenções direcionado ao interior, anunciado pelo governador Amazonino Mendes no início deste mês, envolvendo recursos da ordem de R$ 125,5 milhões para a saúde.







