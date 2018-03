200 mil usuários foram prejudicados durante paralisação de ônibus

Sindicato resolve convocar uma Assembleia Geral na próxima semana para decidir se vão entrar em greve ou não | Foto: Júnior Mello

Manaus - A paralisação que ocorreu na manhã desta quarta-feira (28), prejudicou aproximadamente 200 mil usuários que utilizam o transporte na cidade. O ato iniciou por volta de 10h30 e terminou por volta de 12h30 depois que o presidente do Sindicato dos Rodoviários Givancir Oliveira, conseguiu negociar com os motoristas para que fosse realizado uma assembleia da categoria, ainda na próxima semana, e então devem decidir se vão entrar em greve ou não.

De acordo com Sinetram, os motoristas das empresas agiram de forma voluntária após serem comunicados de que a Desembargadora Solange Maria Santiago Morais pediu vistas do processo referente o dissídio coletivo da categoria, nesta quarta-feira (28), em sessão do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região.

Cerca de 200 mil pessoas foram prejudicadas após rodoviários resolverem paralisar ônibus em Manaus. | Foto: Marcelo Cadilhe





Por meio de nota, o Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, informou que ação não foi comunicada previamente, o que ele considerou como "irresponsabilidade" por parte do trabalhadores. "A decisão da Corte precisa ser respeitada e é preciso pensarmos em todas as responsabilizações criminais e cíveis, com muito rigor, para evitar que esse clima de desordem tome conta da cidade”, afirmou o prefeito Arthur Neto.

Aproximadamente 700 ônibus que passam pelo T1 e ruas do entorno ficaram parados, segundo informou o Sindicado das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). Essa é a sexta greve - apontada como irregular pela prefeitura - realizada pelo Sindicato dos rodoviários somente em 2018.

Leia também: Rodoviários abandonam ônibus e paralisam 100% da frota em Manaus

Reivindicações

Além do reajuste, a categoria reivindica ainda os pagamentos do FGTS e do INSS que não estariam repassando os valores para os órgãos responsáveis pelos benefícios. | Foto: Ione Moreno

De acordo com presidente do sindicato dos rodoviários, Givancir Oliveira, a principal reivindicação ainda é o reajuste salarial de trabalhadores da categoria. “Os rodoviários estão sem receber reajuste desde o ano passado. Precisamos de uma resposta sobre outras inúmeras irregularidades contra os trabalhadores no sistema de transporte", disse.

Além do reajuste, a categoria reivindica ainda os pagamentos do FGTS e do INSS. Os descontos são recolhidos dos funcionários, mas as empresas não estariam repassando os valores para os órgãos responsáveis pelos benefícios.

A prefeitura por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM) irá avaliar o dano coletivo que a paralisação causou aos munícipes e deverá entrar com medida indenizatória em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTR).



Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:



Prefeito de manaus diz que gracas a ZFM, Amazonas preserva a Amazônia

Chuva causa problemas no trânsito e alagações em Manaus

Programa de estágio da prefeitura vai oferecer novas vagas para 2018