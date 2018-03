Quer turbinar o currículo? Aleam oferece curso de informática gratuito

Manaus - Iniciando o cronograma de cursos presenciais do mês de março, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por meio da Escola do Legislativo Senador José Lindoso, oferece curso de informática "Introdução aos sistemas operacionais e planilha básica" com início nesta segunda-feira (5).

O curso, que possui 45 horas de carga horária, será ministrado pelo professor João de Deus Menna e tem por objetivo apresentar os principais sistemas operacionais – suas versões e características – além de, abordar, especificamente, como navegar no sistema no operacional Windows, o sistema mais difundido pelos usuários e ensinar aos participantes questões referentes à planilha básica e suas funções. As aulas acontecem entre os dias 5 e 23 de março das 14h às 17h no Centro Técnico da Escola do Legislativo.

Para o mês de março, mais três cursos presenciais estão programados, são eles: Atualização em Logística e Elaboração de Leis e Parecer, ministrado pelo professor Rogério Oliveira da Silva. As aulas acontecem entre os dias 12 e 16 de março com carga horária de 15 horas/aulas.

Leia também: FGV abre quase 50 cursos gratuitos online e com certificação

Outra opção de curso será oferecida entre os dias 19 e 23 de março com o curso "Atualização em Processo Legislativo" com 15 horas de carga horária, sendo ministrado pela Prof. Marlias Teotônio. Já o "Workshop de Inteligência Emocional: Estratégia de Bem Viver no Serviço Público", será último curso presencial que compõe o cronograma de março da Escola do Legislativo sendo ministrado pelo Prof. Mário Marcelo Pardo.

Os servidores da Aleam interessados em participar devem efetuar suas inscrições pelo site da Aleam, acessando o link: Serviços – Inscrição de Cursos – Escola do Legislativo. Os demais interessados devem realizar as inscrições pelo e-mail ger.treinamentodesenvolvimento@aleam.am.gov.br.

Outras informações podem ser obtidas na Gerência de Treinamento e Desenvolvimento da Escola do Legislativo pelo telefone 3183-4393.

Programação de cursos realizados em março

5 a 23/3 – Introdução aos sistemas operacionais e planilha básica – Prof. João de Deus Menna – 14h às 17h – 45 horas/aula

12 a 16/3 – Atualização em Legística e Elaboração de Leis e Parecer – Prof. Rogério Oliveira da Silva – 14h às 17h – 15 horas/aula

19 a 23/3 – Atualização em Processo Legislativo – Profa. Marlias Teotônio – 14h às 17h – 15 horas/aula

26 a 28/3 – Workshop de Inteligência Emocional: Estratégia de Bem Viver no Serviço Público – Prof. Mário Marcelo Pardo. – 14h às 17h – 09 horas/aula





Leia mais:



Tem reumatismo? Veja mitos e verdades sobre a doença

No Amazonas, elas usam mais tecnologia do que eles

Você é professor? Há vagas em Roraima com salário de até R$ 5 mil