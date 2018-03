Suspeito de vazar fotos de Paolla Oliveira nua se entrega à Polícia

| Foto: Reprodução

O operador de câmera free-lancer que compartilhou as imagens íntimas da atriz Paolla Oliveira se apresentou à polícia. A informação foi divulgada pela colunista Daniel Castro. O suspeito prestava serviço para a produtora independente O2, contratada pela Globo, e teria registrado as imagens durante os bastidores da gravação para uma cena da série Assédio, inspirada na vida do médico Roger Abdelmassih.



Ainda de acordo com o colunista, o operador confessou o crime para a polícia. Ele não dá detalhes sobre qual delegacia o suspeito se entregou ou se foi acompanhado de algum advogado. Nas fotos, feitas sem autorização e compartilhadas nas redes sociais, a atriz aparece de costas trocando de lingerie.

Na quinta-feira (1º) quando as fotos se tornaram públicas, a atriz se pronunciou e repudiou o crime cometido contra ela. A emissora também emitiu uma nota oficial em apoio à atriz e registrou uma ocorrência policial. Nesta sexta-feira (2), Paolla retomou as gravações da série, onde ela vive uma personagem que se apaixona pelo médico, condenado por estuprar mais de 30 mulheres em seu consultório.