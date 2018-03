'Hasta Pública' investiga fraudes nos leilões de veículos do Detran-AM

Manaus - A "Operação Hasta Pública”, deflagrada nesta terça-feira (6), por volta das 7h, pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), investiga possíveis fraudes nos leilões de veículos, realizados por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Até o momento foi cumprido mandado de busca e apreensão, em um apartamento de um condomínio, situado na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, diretor do DRCO, os policiais civis estão investigando uma organização criminosa que atua na emissão de notas fiscais de falsos serviços. Conforme Torres, as investigações apontaram que um prestador de serviços recebia determinação de uma gerente do setor de leilões do Detran-AM, para apresentar notas fiscais de serviços de plataforma para remoção de veículos que deveriam ir a leilão. Segundo as investigações, os serviços não eram prestados, porém o documento era emitido e pago.

Torres destacou que a gerente era responsável por todo o trâmite interno no Detran-AM, com o intuito de o pagamento ser efetuado, em seguida o valor era dividido entre os integrantes da organização criminosa. Durante buscas no imóvel na Ponta Negra, os policiais civis do DRCO, apreenderam do local notas fiscais e documentos, boletos bancários, quatro cadernetas, dois carimbos, um cartão de crédito, um tablet de cor branca, três notebooks, um HD externo e dois aparelhos celulares.

O diretor presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, esclarece que o órgão está colaborando com as investigações, cujo alvo são funcionários do departamento. Diniz esclarece ainda, que desde novembro de 2017, realizou mudanças administrativas no setor responsável pelo serviço de leilão, com substituições na equipe de funcionários e, ressaltou, que todos os processos tramitados nos últimos três anos foram revisados e submetidos à Auditoria Extraordinária realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a pedido do próprio Detran-AM, que adotou todas as providências necessárias para sanar inconformidades necessárias.

Vinicius Diniz assegura que o Detran-AM apura todas as denúncias feitas ao órgão sobre a conduta dos servidores e prestadores de serviço, para que desta maneira possam ser adotadas as medidas cabíveis.

Edição: Lívia Nadjanara

