Servidoras da Seduc paralisam atividades no Dia da Mulher

Seduc afirma que o movimento não é respaldado pela justiça do trabalho. | Foto: Divulgação

Manaus / Parintins - Professores e servidores da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) se reuniram em frente à sede do órgão na manhã desta quinta (8) com reivindicações de melhorias nas condições precárias de trabalho nas escolas da capital e de ao menor outros dez municípios. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, representantes da Associação Movimentos de Luta dos Professores de Manaus (Asprom) reforçaram que as mulheres não têm o trabalho que merecem nas escolas, além de terem de se submeter a situações constrangedoras nos ambientes.

A reclamação partia de professoras, pedagogas, merendeiras, secretárias e gestoras de diversas escolas. O objetivo da reunião, defendeu um dos representantes sindicais, é buscar a solidariedade do governo aos problemas vivenciados. "Estamos tentando conseguir atenção para um documento com 19 reivindicações dos trabalhadores da categoria, submetido em janeiro deste ano. Dentre os problemas vividos, pedimos o reajuste salarial de 35%, além do cumprimento da data-base e mais dificuldades enfrentadas na carreira do magistério", disse Lambert Melo, professor da Escola Estadual Tereza Tupinambá, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Servidoras reclamam de condições precárias de trabalho. | Foto: Divulgação

Segundo ele, os manifestantes formaram um calendário de greve para os próximas semanas. "Organizamos várias datas com movimentações direcionadas ao movimento. Na próxima terça-feira (13) vamos fazer uma paralisação de advertência e no dia seguinte, a greve geral. Fora a cidade de Manaus, outros dez municípios estão nos apoiando e vão parar conosco como Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Codajás, Careiro da Várzea, entre outros. Desde que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) se envolveu com grupos políticos partidários, abandonou as lutas da classe e nos sentimos na obrigação de fazer uma nova organização que se importasse de verdade com a nossa causa", confirmou.

Reposição Salarial

Um anúncio tem circulado pelas redes sociais a respeito de um reajuste de 35% de reposição salarial para compensar perdas de professores, que seria realizado pelo governo do Estado. De acordo com informações da Seduc, a mensagem é falsa. O percentual que será reajustado deve ser anunciado na próxima semana.

A primeira parte do documento da Asprom. | Foto: Divulgação

Em nota, a secretaria informou que já garantiu a data-base para março e estuda o percentual possível, em vista do limite prudencial fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo descumprimento constitui crime de improbidade administrativa. "O novo governo concede reajustamento depois de quatro anos sem cumprimento da data-base", diz. O novo reajuste entrou em vigor no dia 1º de março. O governo também garantiu para abril as progressões dos servidores que alcançaram grau de especialização, mestrado e doutorado.



A segunda parte do documento da Asprom. | Foto: Divulgação

O outro lado

A assessoria da pasta de educação informou que, como entidade estatal, possui um canal de comunicação oficial com o Sinteam, que é devidamente reconhecido e instaurado pela justiça do trabalho. "Toda as negociações sempre foram feitas com o sindicato oficial dos professores. Se alguns servidores se reúnem e agem como representantes oficiais da categoria, devem ao menos ter a autorização prevista para isso. Qualquer paralisação deve ser avisada, por lei, com no mínimo 70 dias de antecedência para ter uma legalidade respaldada. Se decidirem parar por conta própria, também devem esperar as devidas consequências", fala.

De acordo com o órgão, as afirmações publicadas pela Asprom são falsas, pois nunca alguma consideração legal entre a secretaria com o sindicato. Devido a discussão ser inflamada pelos servidores, alguns equívocos passaram a serem acreditados e defendidos. "Alguns representantes se reuniram uma vez com o secretário, mas de maneira informal. Apenas porque o gestor foi cortês com eles e acatou ouvir algumas coisas dos servidores, mas nada oficialmente. Se eles submeterem algum protocolo ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), com certeza vai ser indeferido, pois eles não tem respaldo legal para isso", termina.

Parintins

Nem mesmo a forte chuva que caiu na manhã desta quinta-feira (8) sobre a cidade de Parintins (a 369 km de Manaus) impediu a manifestação dos alunos da rede estadual de ensino pela falta de merenda escolar e do transporte para as escolas do município. Gritando palavras de ordem como “Fora Amazonino”, “Estudantes na rua, governo a culpa é sua”, os jovens ocuparam parte da praça da Liberdade, no centro da cidade.

Manifestação também foi realizada em Parintins, pelos estudantes. | Foto: Divulgação

“Estão nos desrespeitando, o governador Amazonino Mendes está provando que não gosta nem ama a educação, não ama os jovens por isso que estamos aqui. Não tem merenda nas nossas escolas, o transporte escolar é precário”, afirmou o estudante Joelson Oliveira da Silva.

A professora Odinéia Garcia, coordenadora local da Secretária do Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc), disse que em relação aos dois problemas reivindicados pelos alunos a pasta aguarda uma licitação para resolver em definitivo o problema.

Sobre as reivindicações, a pasta aguarda uma licitação para resolver em definitivo o problema. | Foto: Divulgação

Mas, segundo ela, em relação à merenda escolar no Centro de Tempo Integral (Ceti) Gláucio Gonçalves, a Seduc encontrou uma alternativa. Os alunos vão estudar em dois turnos, menos aqueles que são oriundos da Zona Rural do município, que irão permanecer na escola.

