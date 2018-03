Saiba por que Nova Olinda foi palco de 3 mortes em menos de 24 horas

Nova Olinda do Norte (AM) - Em menos de 24 horas o município de Nova Olinda do Norte (126 km de Manaus) foi cenário de sucessivos homicídios. Conforme o Departamento de Policiamento do Interior (DPI), todos os casos têm ligação com o tráfico de drogas. O primeiro homicídio ocorreu às 13h45 da quarta-feira (7), quando Valcenildo Dias da Silva, de 30 anos, foi assassinado com um tiro no olho na frente de uma sobrinha no bairro Sarapolândia.

Segundo informações policiais, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e o crime teria sido motivado por acerto de contas. "O Valcenildo estava 'in adimplente' com a boca de fumo", disse uma fonte policial que não quis se identificar .

A polícia informou ainda que um homem identificado como Felipe Daniel, o 'Daniel Crime', que é um dos principais suspeitos do crime, foi esquartejado horas depois.

Quase oito horas após o primeiro homicídio, o detento Elcenir de Souza Almeida, de 25 anos, foi morto às 21h30, com dois disparos por arma de fogo, que atingiram a boca e o ombro, na rua Santo Antonio, Vale do Sol 2. A vítima estava em prisão domiciliar após ter cumprido parte da pena pelo crime de tráfico de drogas.

Tentativa de homicídio

Já na madrugada desta quinta-feira (8), por volta das 2h, Gedielson Oliveira dos Santos, de 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio próximo ao velório de Valcenildo. Gedeilson foi atingido com dois tiros no barriga e transferido para atendimento médico em Manaus.

Esquartejamento



Fechando o saldo de mortes no município, o suspeito de matar Valcenildo Dias da Silva, Felipe Daniel, foi encontrado, esquartejado dentro de duas malas, por volta das 5h desta quinta. O corpo estava no km 4 da rodovia AM-254.

Investigação

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que enviou reforço policial à cidade para a investigação dos crimes. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Grupo Fera e policiais militares também foram enviados ao município.

Também em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que equipe da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), trabalha para esclarecer as motivações dos crimes. A PC informou ainda que há suspeita de que todos os envolvidos no caso tenham ligação com o tráfico de drogas na cidade.





