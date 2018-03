Manôbike ganha mais quatro novas estações, em Manaus

Manaus - Caminhando para a marca de 7 mil cadastrados, o projeto de bicicletas compartilhadas, o Manôbike, tem sua primeira ampliação e expansão no número de estações em Manaus.

A partir deste mês, a capital contará com um total de 15 pontos para retirada das bikes, que começaram a rodar na cidade em abril do ano passado. Menos de um ano depois da inauguração, o Manôbike ganha quatro estações – inicialmente eram 11.

Os novos pontos estão localizados na rua Ramos Ferreira esquina com Major Gabriel; na avenida Sete de Setembro, no final da ponte de ferro, em frente ao mercado municipal Walter Rayol; no Terminal 1 (T1), na avenida Constantino Nery, próximo à Leonardo Malcher; e no Terminal 2 (T2), na Cachoeirinha, na avenida Manicoré, esquina com Carvalho Leal.

Leia também: Barco sai de Maués e naufraga com 38 pessoas no rio Amazonas

A estação, que funcionava antes na rua Miranda Leão, foi transferida e está implantada agora na Praça da Matriz | Foto: Lucas Silva / Semcom

A estação, que funcionava antes na rua Miranda Leão, foi transferida e está implantada agora na Praça da Matriz, mais próximo do terminal. A ideia de ter as estações das bicicletas compartilhadas é facilitar a integração e conexões entre modais de transporte, para que o uso seja voltado para mobilidade urbana e deslocamentos dentro da cidade, seja para o trabalho, estudo ou lazer.

Sustentável

Com o Manôbike, que tem patrocínio local da Hapvida, a Prefeitura de Manaus estimula a mobilidade e o transporte sustentável defendido pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e o vice-prefeito Marcos Rotta, aumentando o incentivo a meios não poluentes e que visam à melhoria na qualidade de vida dos cidadãos.

Para segurança, conforto e melhor mobilidade aos ciclistas, a Prefeitura de Manaus implantou 14,5 quilômetros de ciclorrotas, com sinalização horizontal e vertical, num grande quadrilátero no Centro.

Vale destacar que as ciclorrotas indicam a presença e a preferência da bicicleta. Essa alternativa tem sido uma solução adotada por várias cidades para projetos de ciclomobilidade, sendo um modelo mais simples, fácil de implantar e com pouco impacto viário. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Aracaju, Vitória, Curitiba e, agora, Manaus, possuem ciclorrotas.

O sistema funciona de segunda-feira a domingo, das 6h às 23h, para retirada do equipamento, e 24h para devolução | Foto: Lucas Silva / Semcom

Como funciona?

O sistema funciona de segunda-feira a domingo, das 6h às 23h, para retirada do equipamento, e 24h para devolução. No sitewww.manobike.com.br, o usuário pode se cadastrar e conhecer mais detalhes do projeto. O Implurb é o órgão que gerencia o contrato de Termo de Cooperação com a empresa responsável pela operação, manutenção e logística do projeto. Não há ônus para o Poder Público.

Após cadastro no aplicativo e/ou no site (www.manobike.com.br), o usuário da Manôbike tem a opção de adquirir o passe mensal (R$ 10) ou diário (R$ 5), e não paga valor adicional desde que use de acordo com as regras do projeto. De segunda a sábado, o uso pode ser de 60 minutos ininterruptos, quantas vezes por dia o usuário desejar, desde que respeite o intervalo de 15 minutos entre as viagens. Aos domingos e feriados, o uso passa a ser de 90 minutos.

As estações da Manôbike funcionam alimentadas por energia solar e são interligadas via sistema de comunicação sem fio, redes 3G e 4G, permitindo que estejam conectadas 24 horas por dia.

Leia mais:

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Dois estão desaparecidos depois que embarcação Tanaka afundou em São Gabriel da Cachoeira no rio Negro

Embarcação tomba e fica à deriva com mais de 100 passageiros no interior do AM