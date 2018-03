FVS abre inscrições para bolsas do Programa de Iniciação Científica

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), abriu, nesta sexta-feira (9), inscrição para o Programa de Iniciação Científica (PAIC), edição 2018/2019. As inscrições seguem até o dia 9 de abril.

Serão disponibilizadas cinco bolsas para alunos de graduação interessados em pesquisa na área de Vigilância em Saúde. Para a coordenadora do PAIC-FVS, Leila Ferreira, participar do programa é uma experiência que tem como finalidade disseminar o conhecimento científico, através do envolvimento dos estudantes de graduação em todo o processo de investigação. "É a oportunidade que o aluno tem para unir a prática ao desenvolvimento de habilidades em pesquisas", revela.

Leia também: Ônibus desgovernado esmaga mulher contra poste no Santa Etelvina

Entre os requisitos necessários para o preenchimento da vaga, segundo o edital, estão ser brasileiro, naturalizado ou estrangeiro, desde que tenha visto de estudante; estar regularmente matriculado em curso de graduação de instituição reconhecida de ensino superior pública ou privada; ter cursado o segundo período e não estar no último; ter desempenho satisfatório no curso, entre outros itens. O valor da bolsa é R$ 400, com duração de doze meses, a contar do dia primeiro de julho de 2018.



Mais informações estão no edital disponível no site da fundação www.fvs.am.gov.br e no endereço eletrônico astec.np@gmail.com. Também podem ser obtidas junto ao Núcleo de Ensino e Pesquisa da FVS/AM, com a coordenação do PAIC/FVS-AM, através do telefone ou (92) 3182-8584.

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais:Encontro de medicina será realizado em Manaus

Escola ensina alunos a identificar 'fake news' e como evitá-las