Você precisa operar catarata? Município promove mutirão de cirurgias

Parintins - Entre os dias 26 e 30 de março será realizada uma jornada de cirurgias de catarata em Parintins (a 369 km de Manaus). Os procedimentos acontecerão no Hospital Regional Jofre Cohen, em parceria estabelecida entre a prefeitura municipal e a Fundação Piedade Cohen.

As jornadas de cirurgias foram realizadas com frequência nas primeiras duas gestões de Bi Garcia como prefeito de Parintins entre 2005 e 2012 e se tornaram um marco na saúde do município. Com a reestruturação do centro cirúrgico Hospital Jofre Cohen os procedimentos voltam a ser realizados em maior volume.

A jornada contará com médicos oftalmologistas e anestesistas e deverá alcançar 150 pacientes triados durante os últimos 3 meses nas consultas realizadas na Clínica de Olhos Parintins.



Segundo o secretário de Saúde, Clerton Florêncio Rodrigues, é com alegria que o município volta a oferecer esse procedimento a seus cidadãos melhorando sua qualidade de vida.

"Sabemos que a visão é um dos principais sentidos do ser humano e a demanda por cirurgias cresceu demais com a paralisação do serviço nos últimos quatro anos. Sabemos do empenho do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros em retomar esse trabalho maravilhoso", destacou.

O médico oftalmologista Marcos Cohen, responsável pela Fundação Piedade Cohen, ressaltou a satisfação da equipe em voltar a realizar as jornadas em Parintins.

"Esse foi o compromisso firmado por um dos grandes incentivadores da saúde do interior do Estado, prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e secretário Clerton que não mediram esforços", enalteceu o médico.

