Com a paralisação dos PM's, rodoviários ameaçam parar também

Manaus- Com a paralisação anunciada pelos policiais militares nessa quarta-feira (14), membros do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários em Manaus realizaram uma reunião também nesta quarta-feira para debater a possibilidade de adesão à greve. Segundo o diretor administrativo do sindicato dos rodoviários, Josildo Oliveira, os trabalhos da categoria devem continuar, mas se a falta de segurança for eminente, a retirada de circulação dos coletivos deve ser realizada.

"Até o momento está tudo normal, não paralisamos nada, mas é claro que qualquer pessoa só trabalha se houver condições mínimas e, claro, segurança. Vamos acompanhar a situação da paralisação dos policiais e, caso seja necessário, recolheremos os ônibus", explicou o diretor.

8 mil PMs devem paralisar atividades até a próxima sexta-feira (16)

Josildo, negou ainda algumas matérias publicadas em veículos de comunicação da cidade informando que a paralisação já teria começado . "Tudo o que falaram até agora é mentira, estamos circulando normalmente. Há possibilidades de pararmos sim, mas nesse primeiro momento, as atividades seguem", disse.

O diretor afirmou ainda que a classe rodoviária se solidariza com a paralisação dos PM's. Ele ressaltou a parada de dois dias é válida e a valorização da classe é de extrema importância. Josildo disse, inclusive, acreditar que a população deva apoiar a medida e ate mesmo uma possível paralisação "Eu acredito que sem segurança, nem os usuários vão às ruas, se nós pararmos eles compreenderão", afirmou.

