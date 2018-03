No Dia Nacional do Consumidor, o que temos a comemorar?

Manaus - Em 15 de março de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, proclamou, em discurso ao Congresso Americano, que “consumidores somos todos nós”. A mensagem ainda trazia quatro pontos básicos de garantia aos consumidores: direito à proteção contra o comércio de produtos perigosos à saúde; direito à informação sobre produtos; direito à opção, em combate aos oligopólios e monopólios; e o direito a ser ouvido na elaboração de políticas públicas do consumidor.

O dia do discurso de Kennedy, mais tarde, foi oficializado como o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, em 1983. No Brasil, em 1990 foi promulgado o Código de Defesa de Consumidor, e o Dia Nacional do Consumidor foi instituído por lei no ano de 2002. No entanto, mesmo com tantas legislações favoráveis ao consumidor, completamos 56 anos do discurso de JFK com uma pergunta: o consumidor tem realmente o que comemorar neste dia?

Diariamente, consumidores se sentem lesados por empresas ou até mesmo pessoas físicas que prestam um péssimo serviço. Em 2017, o Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon/AM) registrou mais de 46 mil atendimentos em balcão, além de 6.369 atendimentos por telefone. Já em 2018, o número continua sendo alarmante: 7.918 atendimentos presenciais e 807 atendimentos por telefone.

De acordo com o Procon, praticamente todas as reclamações são contra empresas, e as maiores demandas apresentadas ao serviço são relacionadas às concessionárias de serviços, como luz, água e telefonia.

Quem sentiu na pele, sabe

Embora muita gente procure a entidade para apresentar suas reclamações, outros têm problemas com empresas, mas não o fazem para evitar “dores de cabeça”. É o caso do músico Gabriel Brandão, de 22 anos. Em 2016, o jovem comprou uma bateria eletrônica pela internet, numa loja de instrumentos com mais de 30 anos de tradição.

“Essa loja sempre foi referência em vendas de instrumentos, por isso eu nem hesitei. Até comprei o instrumento à vista, porque era um dinheiro que eu havia guardado para isso”, conta o baterista. “Quando eu comprei, recebi um e-mail do gerente da loja, dizendo que o pedido vinha direto dos Estados Unidos, e levaria no máximo 20 dias para chegar no Brasil, e daí, mais alguns dias pra chegar na minha casa, dependendo dos Correios”.

Mas o produto não veio. Passaram-se cinco meses e o músico não recebeu o produto. Até que no início de 2017, a loja finalmente deu uma resposta. “Eles disseram que a carga ficou retida na Alfândega por conta de uma greve de fiscais. Eu continuei cobrando, e acabei encontrando gente como eu, que tinha comprado, até em fevereiro de 2016, e ainda não tinha recebido o seu produto”, relata.

2018 chegou, o músico não recebeu o produto e ainda teve um prejuízo imenso. “O dono da loja tirou o site do ar e ainda disse que a loja ia fechar por conta de dificuldades financeiras. Nós tentamos entrar com uma ação coletiva contra ele, e descobrimos que o CNPJ da loja estava em nome de laranjas. Nessa altura do campeonato, eu me conformei que tinha sido roubado e decidi deixar essa dor de cabeça de lado”, completou.

Ajuda jurídica especializada

A seccional Amazonas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) também desenvolve um trabalho por meio da sua Comissão de Direito do Consumidor. “Nós costumamos fazer caravanas de atendimento nos bairros e verificamos as demandas da população. A partir disso, nós entramos em contato com os órgãos de defesa do consumidor, que podem cumprir a lei”, explica o advogado Marco Salum, presidente da Comissão.

Entre março de 2017 e março deste ano, a OAB-AM atendeu cerca de 240 casos relacionados ao direito do consumidor. “Foi uma média de 20 casos por mês, entre denúncias, pedidos de providências, orientações jurídicas e outras situações”, assegura Salum.

Já a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) também oferece assistência jurídica a pessoas de baixa renda. “Quando a pessoa se sente lesada, ela pode procurar o defensor. Nós analisamos a demanda, tentamos fazer a conciliação e, caso não consigamos, entramos com ação judicial”, ressalta o defensor público Everton Sarraff.

“Pelo menos 90% dos casos que nós atendemos é contra empresas, e 75% desses casos são contra as concessionárias de luz e água. Os casos são contra bancos e outras instâncias”, salienta.

É possível ter o que comemorar?

Apesar de todos os avanços na legislação de defesa e proteção ao consumidor, Marco Salum é taxativo ao dizer que o consumidor amazonense não tem o que comemorar nesse dia. “O consumidor está completamente sem força para fazer frente ao fornecedor, que tem muitas estratégias de mercado para manipular o consumidor. Ou o consumidor adere às cláusulas do fornecedor, ou não tem o produto, e nós sabemos muito bem que não pode ser assim”, sustenta o advogado.

Já Everton Sarraff é mais otimista. Segundo ele, apesar de a DPE-AM ter criado mais uma defensoria especializada em Direito do Consumidor, ainda há muita coisa para se fazer. “2017 não foi um ano favorável ao consumidor, muito por conta dos aumentos da tarifa de luz e água. Não é pela ilegalidade, mas pelo fato de a tarifa estar muito acima do poder aquisitivo da população.

Mesmo com os possíveis retrocessos, é importante que a lei se mantenha firme ao lado de quem, por muitas vezes, é considerado o lado mais fraco da corda do mercado, que é o consumidor. É preciso que o consumidor reconheça que é o lado mais forte da corda, e que se ele não comprar, a empresa entrará em dificuldades, e que o consumidor de fato tem seus direitos, para que casos como o de Gabriel Brandão não se repitam.

“Boa parte dos estabelecimentos não sabem atender. É muito comum a gente se deparar com críticas a lugares por conta de descasos. Outro ponto é que, mesmo sendo abrigo do Pólo Industrial de Manaus (PIM), nós ainda arcamos com muito custo. Tem o lance do imposto, mas isso sobra pra gente de uma forma diferente de quem mora no Sul, por exemplo, e eu acho que deveria ser o contrário”, afirma Brandão.

“Eu acho que ainda tem um terceiro fator, que é a questão da fuga da alta de preços e a decisão de comprar online. Por vezes, a gente acaba se deparando com fretes que acabam sendo mais caros que o preço do produto. A distância de Manaus acaba dificultando tudo. Ao que parece, infelizmente não dá pra comemorar muita coisa”, finaliza o músico.

