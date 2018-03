Faculdade no Amazonas fará doações a indígenas e imigrantes refugiados

O Núcleo de Extensão da Faculdade Estácio do Amazonas, comandada pelos professores Fabiano Marinho e Marilaine Queiroz, realiza o “Trote Solidário”, com os novos alunos da instituição até o último dia deste mês. | Foto: Divulgação

Manaus - A Faculdade Estácio do Amazonas entregará no mês de abril, alimentos não-perecíveis, arrecadados até o dia 31 de março, por meio do “Trote Solidário”. Para isso, o Núcleo de Extensão da Faculdade Estácio do Amazonas, comandada pelos professores Fabiano Marinho e Marilaine Queiroz, realiza o “Trote Solidário”, com os novos alunos da instituição até o último dia deste mês

Na ação, os calouros são motivados a doar um quilo de alimento não-perecível para comunidades indígenas e não-indígenas e aos refugiados, residentes em Manaus. A iniciativa tem como parceiro a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).

No final da arrecadação, professores e alunos se reunirão para compor os kits que serão entregues, no mês de abril aos beneficiados. “A Faculdade Estácio do Amazonas organiza o trote solidário para receber com muita alegria e paz os novos alunos. Nossos eventos costumam ter cunho social, educativo, cultural, ecológico, sustentável ou de cidadania e acabam beneficiando não somente os alunos, mas também à comunidade. Proporciona ainda confraternização entre veteranos e calouros no início de cada semestre letivo, criando alternativa para manter de forma mais educativa, saudável e beneficente o tradicional Trote Universitário”, explicou a professora Marilaine Queiroz.



As aulas na Faculdade Estácio do Amazonas iniciaram neste mês e a grade de cursos conta com dois novos: Psicologia e Engenharia Elétrica. Além disso, a instituição aguarda portarias do Ministério da Educação (Mec), para a liberação das graduações de Direito e Engenharia Mecânica, com previsão de serem ofertados no primeiro semestre de 2019.



Conforme o diretor-geral da Estácio no Amazonas, Hugo Guimarães, desde o ano passado, os cursos de saúde continuam em alta em 2018, por conta da valorização salarial no mercado amazonense.