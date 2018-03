Prefeito anuncia liberação de parte da Djalma Batista para esta semana

Um dos principais corredores viários da capital, a Djalma Batista foi interditada para substituição de 42 metros da antiga rede de drenagem profunda da via, que possuía mais de 40 anos | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Cerca de 60% das obras da Djalma Batista estão concluídas e a previsão é que até sábado (19) o lado direito da avenida, sentido bairro-centro esteja livre para o tráfego de veículos. A confirmação foi feita na manhã desta segunda-feira (19) pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, durante visita ao canteiro de obras.

Um dos principais corredores viários da capital, a Djalma Batista foi interditada para substituição de 42 metros da antiga rede de drenagem, que possuía mais de 40 anos. "É uma obra séria e preventiva. Sabemos do impacto no trânsito e na vida das pessoas, mas, acima de tudo, nos preocupamos com a segurança de quem trabalha e de quem utiliza a via todos os dias", destacou o prefeito.

Arthur disse, ainda, que o serviço executado na Djalma é definitivo e deveria ter sido feito há mais tempo. " Tem muito trabalho pela frente, mas todo o serviço está sendo feito de forma coerente para que seja duradouro e não apresente mais qualquer risco aos logradouros do entorno e também aos motoristas e pedestres que utilizam a via", disse.

São mais de 120 trabalhadores e cerca de 20 maquinas atuando para entregar a obra nas próximas semanas | Foto: Divulgação

Equipes da Seminf estão atuando diuturnamente no local. São mais de 120 trabalhadores e cerca de 20 maquinas atuando para entregar a obra nas próximas semanas. Os serviços de implantação do aterro em um trecho da via já foi feita, bem como a troca da tubulação antiga.

Segundo o subsecretário de Serviços Básicos, Antônio Peixoto, completa a travessia de tubos na avenida, os trabalhos agora se concentram no aterro e preparação da base para, por fim, ser realizada a aplicação de uma nova camada de asfalto. Também será recuperado o calçamento e meio-fio da parte da via afetada pelas obras. “Estamos focados no trecho que vai possibilitar a liberação de parte da Djalma Batista, no sentido de quem segue para o centro da cidade, o que já vai impactar muito positivamente no trânsito”, disse Peixoto.

No trecho que fica próximo ao posto de gasolina e a uma rede de lanchonete, sentido centro/bairro, o trabalho segue em ritmo mais cauteloso e sem prazo para conclusão, por conta da necessidade de se criar um desvio na rede de drenagem que passava por baixo desses estabelecimentos.

