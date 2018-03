Sinteam realiza assembleia para decisao sobre greve de professores

Manifestação dos professores ao reajuste salarial | Foto: Divulgação

Manaus- A possibilidade dos professores da Secretaria de Educação do Amazonas ( Seduc) entrar em greve na próxima quinta-feira (22) mobiliza sindicalistas e docentes. Nesta terça-feira (20), manifestações continuaram a mandar "recado" para o governo sobre a paralisação iminente.



O Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam) ainda tenta negociar com o governo." O governo já garantiu a data base de 2017. Nós temos proposta para que o governo faça, a reposição em fase escalonada que é 30%, mas ainda não conseguimos fechar nada. Nesta quinta, em assembleia, decidiremos que se vai haver greve ou não", disse o presidente do Sindicato, Marcus Libório, em coletiva à imprensa.



Para deliberar sobre o assunto, Sinteam e várias categorias dos professores do Amazonas se reuniram no próprio sindicato, localizado na rua 10 de julho, no centro de Manaus.

Segundo o presidente do Sinteam, Marcus Libório, embora alguns benefícios tenham sido concedidos por parte do governo, a classe ainda aguarda novas aprovações. "O vale alimentação foi estendido para todos os servidores públicos das escolas, que antes era só para professores ou pedagogo. Esse valor antes era de R$ 200 e agora é de R$ 420. Houve também aumento no auxílio localidade, que beneficia o professor do interior do estado. Esse valor vai R$200 à R$1 mil, também houve manutenção do plano de saúde", informou

O sindicato convocou toda a categoria de professores para que no dia 22 compareçam a assembleia geral, onde será definido em votação se haverá greve ou não.



Sobre a Greve



A luta pelo reajuste salarial começou no dia 14 de março, quando professores de várias instituições de ensino estadual paralisaram as atividades e foram às ruas protestar por melhorias para a categoria. Desde então, várias escolas seguem sem aulas.

A categoria exige aumento de 35% e diz que o reajuste de 8,17%, anunciado pelo governador Amazonino Mendes, não atende às reivindicações feitas por eles.

Outra pauta de reivindicação da categoria também foi discutida com o gestor estadual, que cedeu as promoções verticais de 3.516 professores, que concluíram títulos de graduação, e a extinção da taxa de 6% do vale-transporte e por fim o plano de saúde

Impasse de Sindicatos

Em meio as negociações e paralisações estão dois sindicatos. Um é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam), que o sindicato legalmente reconhecido e que está realizando as negociações com o governo do Amazonas. "Quero informar a categoria que nós estamos lutando à favor da categoria e se for preciso ir à greve, nós iremos. Estamos tentando tirar o máximo do governo para que nossa causa seja resolvida. Estamos do lado dos professores ouvindo as reivindicações", afirmou o presidente do Sinteam.



O outro sindicato que também participa da mobilização dos professores é a Associação Movimentos de Luta dos Professores de Manaus (Asprom). Segundo representantes da associação, este movimento foi criado "pelo fato de outro sindicato não estar negociando os verdadeiros anseios da categoria". Diversos movimentos de paralisação em vários pontos da cidade tem sido pautados pela Asprom.





O coordenador Lambert Melo do Asprom diz não reconhecer o Sinteam como negociador perante à classe. “O governo comete um erro em dizer que só vai negociar se for com o Sinteam. A categoria não reconhece mais esse sindicato. Enquanto não houver uma negociação com o Asprom-Sindical nada vai mudar, a greve continua”, disse

SEDUC

Em relação a todas as paralisações ocorridas em março, a A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) informou que NÃO determinou a suspensão das aulas em nenhuma unidade educacional do Amazonas.

"As paralisações que acontecem são ilegais e os servidores que estão cruzando os braços não têm amparo legal para tal e estão sujeitos às sanções previstas na legislação. A SEDUC reitera que o diálogo está aberto com os representantes da categoria e que muitas das demandas já foram atendidas, tais como:

1- Manutenção do plano de saúde Hapvida

2- Reajuste no auxílio-alimentação de R$ 220 para R$ 420 para todos os servidores que atuam nas escolas (administrativos, professores, pedagogos, merendeiros, serviços gerais, vigias).

3-Volta do auxílio-alimentação para os servidores da sede da SEDUC, no valor de R$ 220.

4-Promoções por qualificação (plenificação, especialização, mestrado e doutorado).

5-Reajuste do Auxílio-localidade que terá três níveis: R$ 200 municípios próximos, R$ 500 para distâncias médias e R$ 1 mil para os mais distantes.

6-Retirada do desconto de 6% referente ao auxílio-transporte dos contra-cheques dos servidores.

7-Criação da Comissão para revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

