Sine Manaus oferece serviços em mais uma edição do 'Studio Educa'

Manaus - O Sine Manaus participa na próxima segunda-feira (26), a partir das 15h, de mais uma edição do projeto Studio Educa, promovido pela Rede Amazônica, no Studio 5 Shopping.

O evento oferece palestras, workshops e oficinas com o intuito de capacitar empreendedores em potencial e também os que já atuam na área, mas que estão estagnados e que precisam de um impulso a partir de uma nova visão do mercado.

O Sine Manaus oferecerá, ainda, serviços à população como emissão de 1ª e 2ª vias da Carteira de Trabalho, cadastro para emprego e agendamento para Seguro-Desemprego.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site, até o dia do evento.O Studio 5 fica na avenida General Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

