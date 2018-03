Em reunião com a OAB, movimento LGBT do Amazonas pede mais segurança

Manaus- Integrantes do Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) se reuniram na tarde desta sexta-feira (23) com o presidente da Ordem de Advogados do Brasil - Seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, para cobrar celeridade na resposta à homicídios cometidos contra homossexuais no estado.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), somente em 2017, de janeiro a dezembro, foram registrados 26 crimes contra membros da comunidade LGBT. Em 2015 foram, ao todo, 28 homicídios. Mas o maior índice no Amazonas foi em 2016, quando 5 2 homossexuais foram assassinados.

Leia também: Violência contra a mulher é tema de evento no Icbeu Manaus |

"Diante desses dados alarmantes, viemos até a OAB pedir uma resposta, pois a SSP e a Delegacia Geral não apresentam um relatório final sobre o que acontece em relação às pessoas que cometem crimes contra os homossexuais. Não vemos, de fato, uma resposta e os homicídios acontecendo, dando margem para mais homicídios, como se isso fosse normal", disse a presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT, Bruna La Close.

Presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT, Bruna La Close | Foto: Marcelo Cadilhe

"O estado ainda vende a imagem de que aqui não há homofobia, até porque, infelizmente, sabemos que há em todo lugar, mas a questão é que existem cada vez mais crimes, até com requintes de crueldade contra a população LGBT e isso precisa ser, não só mostrado, quanto combatido", diz La Close.

Para Marco Aurélio Choy, a reunião com integrantes do movimento LGBT é de extrema importância, uma vez que a criminalidade em função da homofobia é uma realidade. "Infelizmente a homofobia por sí só ainda não é crime e o poder público precisa dar um apoio com medidas protetivas e especializadas quanto a isso. Ouvir os anseios do movimento e tentar ajudá-los é nosso dever", ressaltou.



"Não somos coitados e não queremos favores, só queremos repeito e segurança. Este foi um passo importante para que, aos poucos, consigamos nosso objetivo", finalizou La Close.



A equipe do EM TEMPO entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Leia mais:

Rostos, sorrisos e olhares pelos traços e cores de Bruna Ambrósio

Prêmio Manaus de Audiovisual está com inscrições abertas