Acidentes de moto deixam dois mortos em Manacapuru

Farofa, cujo nome e idade não foram revelados, veio a óbito em hospital em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Manacapuru registrou neste domingo (25), dois acidentes de moto com vítimas fatais. Um jovem identificado como Luciano Coelho, de 18 anos, morreu após um acidente na cidade, localizada a 68 quilômetros da capital. O fato ocorreu no início da madrugada deste domingo.



A suspeita é de que ele pilotava uma moto na bola do bairro Manaca, quando perdeu o equilíbrio e caiu, batendo a cabeça no meio-fio.O jovem foi socorrido e levado ao Hospital Lázaro Reis e, mais tarde, transferido para o Hospital João Lúcio, em Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte cerebral confirmada. A família aguarda a liberação do corpo, que será levado de volta para Manacapuru, onde será velado.

O segundo incidente vitimou o proprietário de um bar. 'Farofa', como era chamado, trafegava na avenida Boulevard Pedro Rates, principal via da cidade, quando perdeu o controle da motocicleta e caiu. Ele foi levado ao Hospital Lázaro Reis e em seguida transferido para um hospital em Manaus, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 11h30 da manhã deste domingo.

