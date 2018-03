Piratas dos rios causam prejuízos de mais de R$ 100 mi por ano no AM

Manaus - Navegar pelas águas do Amazonas se tornou sinônimo de risco de vida para donos de embarcações, comerciantes, ribeirinhos e turistas. Os ladrões dos rios, conhecidos como “piratas”, atuam em toda a extensão da bacia amazônica tendo como principal objetivo o roubo de combustíveis, objetos de passageiros, embarcações e entorpecentes.



Segundo estimativas do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas (Sindarma), os prejuízos com furtos e roubos de combustíveis causam o rombo de aproximadamente R$ 100 milhões, anualmente. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) apontam que em 2016 e 2017 foram registrados 14 ocorrências em embarcações.

“Os roubos de combustíveis estão cada vez mais frequentes. As empresas que transportam esta mercadoria ou aquelas que a utilizam para seu consumo, vêm sofrendo nos últimos tempos com o avanço das quadrilhas especializadas na compra de combustível desviado. Isso é muito visível principalmente na rota do rio Madeira, onde há a maior perda no transporte de álcool. É fácil transportar e difícil de identificar. Ele é uma moeda valiosa nos interiores”, explica o vice-presidente do Sindarma, Dodó Carvalho.

Carvalho lembrou, ainda, do caso ocorrido em outubro do ano passado, quando uma quadrilha furtou mais 600 mil litros de gasolina no porto do Ceasa, na Zona Leste. Os prejuízos foram estimados em R$ 2,4 milhões.

História de cinema

Dono de uma embarcação de pesca, o cargueiro Frank Pereira, trabalha no porto da Ceasa há 18 anos transportando cargas comerciais e pessoas nas proximidades da capital. “No meu terceiro ano de trabalho, em 2002, estava ocorrendo em todo o Estado a campanha eleitoral e as viagens eram constantes para os municípios. Um dia, momentos antes de zarpar, chegaram várias pessoas bem vestidas pedindo viagem para Iranduba. Disseram que iam pagar quando o barco aportasse. Quando chegamos próximo à cidade, elas revelaram a verdadeira identidade: eram todos piratas, prontos para roubar o barco e me matar”, disse Pereira, que destacou que os criminosos bateram nele o suficiente para o mesmo desmaiar.

Medidas preventivas

Como medida para minimizar os crimes fluviais, o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e vice-governador Bosco Saraiva deve inaugurar, até o fim deste mês, uma nova base fluvial de policiamento na região do Encontro das Águas, para o combate ao tráfico de drogas, crimes de pirataria e contra o meio ambiente.





