Oportunidade: Ufam abre vagas para cursinho preparatório em Manaus

Manaus - O projeto PET Cursinho, atividade de extensão da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) voltada para a educação gratuita de estudantes do terceiro ano do ensino médio, ou que já concluíram, da rede pública de ensino e que pretendem prestar exames de admissão em instituições de ensino superior, abre inscrições nos dias 30 e 31 de março para novas turmas. O formulário é online (Acesse o site).

Serão ofertadas 50 vagas e 150 para cadastro reserva. A confirmação de inscrição e os documentos necessários para a matrícula serão enviados até o dia 2 de abril para o e-mail do candidato.

A efetivação da matrícula será nos dias 3 e 4 de abril na Sala do Programa Educação Tutorial de Biologia (PET-Biologia), localizada no subsolo do Bloco 1 do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Setor Sul do Campus, no horário de 8h as 12h e de 13h as 19h. O não comparecimento acarretará na perda da vaga.

O início das aulas está previsto para o dia 9 de abril, e ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 18h as 21h, no Bloco professor Paulo Burheim, Setor Sul do Campus. As disciplinas do ensino médio oferecidas pelo cursinho são: Português (literatura, gramática e redação), Matemática, Biologia, Química, Física, História, Geografia. As aulas encerram em novembro.



O PET Cursinho é uma das atividades de extensão do PET Biologia da Ufam, em parceria com outros PET’s como Matemática e Conexões Urbanas, e também com a colaboração de acadêmicos não vinculados aos programas.



