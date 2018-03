Moto colide com carro e mulher que estava na garupa fica ferida

Manaus - Uma mulher que estava na garupa de uma moto ficou lesionada após o motociclista avançar o sinal vermelho e colidir com um carro modelo Montana. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (30) nas proximidades do bairro Alvorada 3, Zona Centro Oeste de Manaus. Segundo informações enviadas ao Em Tempo, o condutor da motocicleta além de ultrapassar o sinal vermelho, entrou na contramão.



A vítima aparenta idade entre 25 e 30 anos e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o leitor do Em Tempo que não quis se identificar, o condutor da moto aparentava estar bêbado e fazia descaso com o estado de saúde da mulher. "Ele está aqui mais preocupado com a moto do que com a mulher que está estirada no chão. E ainda está bêbado, avançou o sinal, pegou a contramão e acha que estar certo", descreu o leitor.

Chuva



A forte chuva que caiu sobre manaus na madrugada deste sábado (31) deixou rastros por onde passou. Na Boulevard Álvaro Maia, após o Hospital Santa Júlia, uma árvore tombou para o meio da rua após a ventania. Equipes da secretaria municipal de limpeza pública foram acionadas.

Árvore tomba em avenida por causa de forte chuva na manhã deste sábado | Foto: Divulgação

O Manaustrans orienta aos condutores para que tenham cuidado ao passar pelo local. Com pista molhada, o perigo aumenta!

