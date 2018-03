Servidores da saúde querem destituir atual diretoria do Sindicato

Manaus - Um grupo de servidores de órgãos estaduais e municipais da saúde, insatisfeitos com perdas trabalhistas, querem a destituição da atual diretoria do Sindicato do Funcionários Públicos da Saúde no Amazonas (Sindsaude-AM). O grupo realizou uma assembleia geral na manhã deste sábado (31) para informar os detalhes do processo para o público e para o recolhimento de assinaturas. O próximo passo será encaminhar a ação para a Justiça. Uma nova junta governativa temporária deve ser criada para iniciar novas negociações com o Governo Estadual.

A categoria revoltada reclama de mais de dez anos de abandono por parte da atual presidente do Sindicato que ocasionou em perdas salariais e de direitos em todas as subcategorias de trabalhadores. De acordo com a porta voz do movimento, a técnica de enfermagem Aldelice Andrade, o Sindsaude não representa e não luta pela categoria, por conta disso foram criados três grupos, um deles está na mesa de negociação para as perdas de data base, carreira progressiva, e os demais lutam pela causa dos aposentados.

“Nós somos os aposentados e estamos acumulando perdas há dez anos, não temos repasse de carreira para último grau de classe de referência. Os governos anteriores não passaram e o governo atual também não faz isso. É um transtorno para todos os aposentados que estão ficando doentes e debilitados, sem condições de trabalho e não tem sindicato que apoia, estamos à deriva, sozinhos”, reclamou Aldelice.

A porta voz do movimento, a técnica de enfermagem Aldelice Andrade, disse que o Sindsaude não representa e não luta pela categoria | Foto: Marcelo Cadilhe

Aldelice informou ainda que com trinta anos de atuação, o Estado não deu progressão de carreira, não deu aumentos e não está dando pagamento da data base. O grupo pede o pagamento das datas bases dos últimos quatro anos, da progressão de carreira dos aposentados, que está há sete anos em atraso, também as perdas salariais que englobam 22 mil trabalhadores da saúde em todo do Amazonas.

Na assembleia geral seria constituído um abaixo assinado. Depois de recolher as assinaturas, os advogados vão detalhar as perdas para a categoria para todos ficarem cientes e em seguida entrar com uma ação judicial de perdas salariais e de destituição da diretoria do Sindsaude-AM para fazer uma junta governativa e convocar uma eleição em um prazo de 90 dias.



“Pela diretoria estar inoperante e fazer apropriação indevida de dinheiro do Sindsaude - temos documentos que comprovam isso -, vamos tirar essa atual diretoria, que não nos representa. Quando é para negociar com o governo a presidente nunca senta para conversa com os trabalhadores antes e só atende os interesses do Governo”, concluiu Aldelice.

Meio legal

Os advogados Delias Tupinambá e Ewerton Smith detalharam que os trabalhadores tiveram perdas como do Pasep que não estava sendo recolhido pelo Estado e outros benefícios que foram tirados como de reajuste salarial que está defasado há dez anos, todos os problemas que foram ignorados pelo Sinsaude-AM. “A lei 3.479/2009, que fala sobre progressão salarial está em vigência, mas o governo está ignorando totalmente o dispostos há dez anos”, revelou Smith.

“O Sindsaude ao longo do tempo deveria ter buscado soluções jurídicas para prover o direito desses trabalhadores já que administrativamente não foi possível. O sindicato está omisso e quem sofre são os trabalhadores da área da saúde que tem os direitos expurgados ao longo do tempo”, comentou Tupinambá.

“Agora vamos ajuizar a ação para que esses direitos sejam entregues ao povo. O governo não está cumprindo com a evolução salarial e reconhecimento de todo trabalho de servidores que são de suma importância para a saúde estadual”, concluiu Smith.

O agente administrativo Naldo dos Santos, disse que quando ocorre perda salarial afeta diretamente ao consumo do trabalhador, porque os produtos e serviços aumentam todo o ano e o salário não acompanha. “Gasolina aumenta, alimentação aumenta e a gente continua com salário parado há dez anos. O servidor da saúde não tem mais força para lutar, o Sindsaude não tem mais lutado pela gente, estamos abandonados. O servidor não tem suporte a vida. Todos os direitos da saúde foram tirados durante dez anos, fomos os mais prejudicados”, reclamou.

O agente administrativo Naldo dos Santos, disse que quando ocorre perda salarial afeta diretamente ao consumo do trabalhador | Foto: Marcelo Cadilhe

