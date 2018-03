Codajás: a 'Terra do Açaí' completa 80 anos

Codajás – Repleto de uma cultura rica, morada de um povo hospitaleiro e conhecido como "terra do açaí", o município de Codajás completa seu 80° aniversário neste sábado (31). Apesar de ter sido povoada em 1875, foi apenas em 1938 que a área foi desmembrada e reconhecida como município.

Distante a 239 quilômetros de Manaus, a cidade banhada pelo rio Solimões possui cerca de 27,3 mil habitantes. Grande parte dessas pessoas sobrevive do cultivo e da venda de açaí. Os codajaenses carregam um grande amor pela terra em que moram e pela história que o local carrega.

A história de Codajás inicia em meados do século dezoito, quando o local que deu origem ao município era ocupado por indígenas da etnia "Mura", na aldeia chamada Cudaiá.

Outro ponto importante para a formação do povo codajaense, foi a chegada de imigrantes nordestinos no século dezenove. A história narra que José Manoel da Rocha Thury chegou ao local acompanhado de várias famílias e juntas formaram a base da população de Codajás. Na época, o crescimento econômico do povoado era baseado na criação de gado.

Antes de ter um nome definitivo, o município recebeu algumas outras nomeações como "Barreiras do Cudajáz", em referência ao nome da tribo que habitava a região. Em junho de 1868 mudou para "Fraguezia de Nossa Senhora das Graças de Cudajáz", até que, em 1874 recebeu o status de município e o nome Codajás.

Apesar da história econômica ter se iniciado na agropecuária, atualmente, a produção de açaí é o ponto mais forte de Codajás. A maioria das famílias está envolvida com o plantio, colheita ou produção do suco tão apreciado no mundo inteiro. Muitos dos produtores fazem o suco de maneira artesanal, são os famosos "batedores".

Codajás é conhecida como "a terra do açaí" | Foto: Divulgação

Orgulho de ser codajaense

Nascido e criado em Codajás, o comerciante Wagner Cezário, de 28 anos, ressalta a hospitalidade dos codajaenses. “Somos um povo muito hospitaleiro, apesar da cidade pequena, estamos sempre recebendo todos de braços abertos”, afirma. O comerciante diz que a família está no município há várias gerações. “Minha avó nasceu em Codajás em 1924. Na época dela, o município tinha uma rua apenas”, conta.

O amor pela cidade é tão grande que, mesmo quem sai de Codajás não esquece do município, como a estudante Dayana Viana, de 20 anos, que atualmente mora em Manaus, se lembra da terra natal com muito carinho. “Falar da minha terrinha é maravilhoso! Codajás é uma cidade pequena e simples, mas que tem um coração muito grande”, afirma a jovem.

Outro ponto sempre lembrado por todos os que moram no local é o açaí da terra. Moradores dizem que não há como comparar o sabor do açaí de Codajás com o de qualquer outro lugar, pois o do município sempre será mais gostoso. “O açaí é o nosso maior orgulho e fonte principal do sustento dos codajaenses”, afirma Dayana.

Apesar do grande amor pelo município, os moradores não escondem os problemas da cidade. Os problemas, típicos de uma cidade pequena, variam desde a falta de infraestrutura até questões econômicas. “Da década de noventa até agora Codajás evoluiu muito pouco em termos de infraestrutura e saneamento básico. Nossa educação também está bem longe de uma nota positiva”, afirmou o comerciante Wagner Cezário.

Outra questão é a falta de oportunidades de trabalho na cidade. “Somos trabalhadores, mas não tem emprego por aqui”, diz o comerciante. Para ele, a dependência da produção de açaí faz com que problemas surjam quando acaba a época de colheita do fruto. “Quando passa a safra do açaí começam a aumentar o número de crimes, como por exemplo roubos, assaltos, prostituição e tráfico de drogas”, lamentou.

Fim de tarde em Codajás | Foto: Divulgação

Açaí

Falar de Codajás sem falar de açaí é quase impossível. O fruto pequeno cuja polpa faz um suco delicioso e nutritivo é o atrativo principal da região e a maior fonte de renda do município. A cidade possui grandes plantações de açaizais. A maior parte da produção fica nas áreas dos lagos Miuá, Badajós, Salsa e Piorini.

No município existem mais de 1000 produtores de açaí, o que faz com que Codajás seja reconhecida como um dos mais importantes polos regionais de produção da fruta. No município, a agroindústria recebe a maior parte da produção de açaí, onde fazem a pasteurização do produto. Além da indústria, centenas de micros produtores batem artesanalmente a polpa do açaí, por isso ficaram conhecidos "batedores".

O agricultor Francisco Braga trabalha colhendo açaí e extraindo a polpa em um processo chamado de "beneficiação do açaí". Em 2017, o agricultor lembra que conseguiu extrair aproximadamente 30 mil litros de suco da fruta. “Fiz com a ajuda da minha família, no método tradicional”, fala. O método rudimentar é trabalhoso, mas Francisco conta com a ajuda da família para os trabalhos.

Assim como Francisco, vários outros moradores de Codajás viram no açaí uma lucrativa fonte de renda. Com a produção da frutinha, os trabalhadores aproveitam o que a floresta oferece, e também ajudam a preservá-la para que as próximas gerações possam usufruir da natureza.

Colheita

Durante os meses de setembro a abril acontece, normalmente, a colheita do fruto. Para este ano, a estimativa é que sejam produzidas, em torno, de 30 mil toneladas de açaí, o que significaria uma safra forte, que permitirá o aquecimento do setor, alavancando a economia local. Em 2016, Codajás produziu 16.000 toneladas. Já em 2017, foram 25.000 toneladas.

A cidade banhada pelo rio Solimões possui cerca de 27,3 mil habitantes. | Foto: Divulgação

Grande parte da produção é vendida para a agroindústria do Açaí, que fica na sede do município, e para Manaus. Porém, a comercialização do produto já ultrapassou as fronteiras regionais e nacionais, por meio das exportações para os Estados Unidos, França, Itália, Holanda, Austrália, Coreia do Sul e Japão.

Economia

A atividade pesqueira é também outra atividade econômica importante na região, principalmente, no período de entressafra do açaí, quando a economia decai. A pesca serve também como base para a alimentação da população.

Na região, as espécies mais encontradas são: tambaqui, jaraqui, curimatá, pirarucu, bodó e tucunaré. A agricultura é praticada, de maneira mais forte como fonte de subsistência, por aqueles que vivem nas regiões ribeirinhas e ilhas do município.

Apesar de não ser o ponto forte do município, a pecuária ainda é presente, porém apenas em rebanhos pequenos.

Festivais

As comemorações em Codajás lembram a frutinha que fez a fama da cidade. Em um dos anos, o morador Wagner Cezário relembra que foi feito um bolo gigante. “Eram 18 metros de bolo com recheio de açaí”, conta. Durante a comemoração, a cidade recebe uma programação especial com apresentações musicais e outras atrações culturais.

O município é famoso pela produção de açaí | Foto: Divulgação

Também faz parte das comemorações, o "Festival do Açaí" que é realizado, normalmente, no fim da última semana do mês de abril, período que marca o fim da colheita do açaí. A primeira edição da festa foi realizada em 1987, pelo prefeito da época.

Desde então, a festa evoluiu e tornou-se tradição para todos os codajaenses que recebem vários turistas de todos os lugares. Dentre as atrações da festa estão artistas regionais, nacionais e até internacionais.

No festival, além das atrações, é realizado um concurso de beleza, onde a garota mais bonita da cidade é escolhida e coroada como ‘Rainha do Açaí’. As moças competem em três noites, cada noite com uma programação especial.

Também há a venda de produtos artesanais produzidos da matéria-prima do açaí e feitos pelas mãos dos artistas e artesãos da terra. Para aqueles que não perdem uma boa comida, a festa também conta com barracas de guloseimas espalhadas em alguns pontos da cidade, com receitas criadas a partir do açaí.





