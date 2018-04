Servidores da Polícia Civil podem paralisar atividades nesta semana

Manaus – Escrivães e investigadores da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) podem paralisar as atividades ainda essa semana. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas (Sinpol), Odirlei Araújo. A decisão será tomada em uma reunião, realizada nesta terça-feira (03), às 19h, no prédio do Sinpol.

Caso a greve aconteça, será a quarta categoria a paralisar as atividades durante o governo de Amazonino Mendes. As categorias que também paralisaram foram Polícia Militar, professores e peritos da PC-AM.

Há vários dias a categoria tenta uma negociação com o Estado para reestruturação de cargos de investigadores e escrivães. Desde o reajuste salarial de 42% concedido aos peritos do Departamento Técnico Científico (DPTC) da Polícia Civil, os outros servidores se sentem desmotivados. O abismo salarial que se criou entre peritos, escrivães e investigadores desvaloriza o trabalho desses dois últimos.

Em janeiro deste ano, o governador do Estado, por meio do vice-governador e secretário de segurança pública, Bosco Saraiva anunciou o aumento de salário para a peritos e legistas do DPTC. No mesmo período Saraiva também afirmou que a proposta governamental era equilibrar as diferenças salariais entre peritos e delegados. O discurso, porém, não atingiu investigadores e escrivães.

“Existia uma lei criada em 2014 que equiparava os salários de escrivães, investigadores e peritos, porém ela foi revogada com o aumento salarial dos peritos”, disse o vice-presidente do Sinpol. Odirlei também informou que há pelo menos quatro anos os trabalhadores não têm a data-base reajustada, “essa falta de reajuste acumula uma perda salarial de 30%”, explicou.

Paralisação

Caso seja iniciada a paralisação, os principais serviços que serão afetados estão relacionados às centrais de flagrantes em Manaus, além de emissão de boletins de ocorrências e investigações de alguns casos. “Das nove centrais de flagrantes iremos paralisar seis”, disse Odirlei. Na primeira etapa, apenas 400 dos aproximadamente 1.500 servidores paralisarão as atividades.

Com a paralisação, serviços que demoravam poucos minutos para serem realizados, podem levar até horas. “Um boletim de ocorrência, que demora trinta minutos para sair, poderá tomar até duas horas de uma pessoa que deseje registrar”, apontou o representante do Sinpol. A partir da próxima segunda-feira (09), a paralisação geral iniciará, caso nenhuma providência seja tomada pelo Governo.

A reportagem solicitou um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para saber a respeito das negociações. Em nota, a secretaria afirma que o Governo do Amazonas está em negociações com os sindicatos das categorias, que já recebeu a proposta dos representantes e está avaliando a melhor maneira de atender as necessidades.

