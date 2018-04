Sinteam vai recorrer da decisão que impede greve na educação

Manaus- O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) vai recorrer da Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado do Amazonas para suspender o indicativo de greve. A decisão é assinada pelo desembargador Elci Simões de Oliveira e além de multa diária de R$ 20 mil ao limite de R$ 400 mil, a contar da ciência da decisão, autoriza o Estado a efetuar desconto da remuneração dos servidores que tenham deixado de trabalhar em função da adesão ao movimento grevista.

O presidente do Sinteam, Marcus Libório, foi notificado na manhã de hoje. "A interferência da justiça na relação capital x trabalho é muito prejudicial. Não só para os trabalhadores mas também para toda a sociedade", afirmou.

A justiça alega que há negociação em andamento e o Estado vem tomando medidas para minimizar a defasagem na remuneração dos professores e de outras categorias e, portanto, o movimento grevista se torna ilegal, "devendo ser contida por esse Poder Judiciário".



Impasse com o Governo

Pelo menos 8 mil trabalhadores da educação rejeitaram a nova proposta do Governo do Estado de 15,53% de reajuste salarial apresentada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) e ao comando de greve, na última quarta-feira (4).

A categoria pede 27,5% pagos até o fim de 2018. O valor é referente às perdas salariais de 2015, 2016, 2017 e 2018. Na última quarta-feira, o governo propôs aumentar os salários em 15,53%, sendo 7,41% a contar do dia 1° de março desse ano e os outros 8,12% a partir de 1° de setembro.



Segundo o secretário de organização do Sinteam, Cleber Ferreira, a categoria vai apresentar novamente a proposta do governo. “A categoria, mais uma vez, rejeitou a proposta. O próximo passo é informar oficialmente ao governo e retomar a negociação. A nossa proposta, do Sindicato, do comando de greve e da categoria é 27,5%. É essa que vamos levar para o governo e esperamos ter êxito dessa vez pois já são quatro anos sem reajuste" disse.

Propostas do Sinteam para o Governo:

• Manutenção do Plano de Saúde;

• Aumento no vale-alimentação passando de R$ 220 para R$ 420 para todos os servidores em atividades na escola e R$ 220 para demais funcionários da SEDUC.

• Promoção vertical, por titularidade, de 3.516 funcionários.

• Pagamento integral do vale transporte, sem o desconto de 6%.

• Composição de Grupo de Trabalho, com representantes do SINTEAM, para revisão do Plano de Cargos da categoria.

• Comissão, também com a presença do SINTEAM, para implementar as promoções horizontais, por tempo de serviço;

• Repasse de sobras do FUNDEB;



• Reajuste do Auxílio-localidade.

