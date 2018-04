Homem rouba ônibus e causa diversos acidentes em Manaus

Manaus - Por volta das 23h da quinta-feira (5), Fábio Fernandes da Silva, de 30 anos, furtou um ônibus da linha 680, da empresa Global. O coletivo estava estacionado no ponto final da linha no momento em que Fábio se aproveitou para levar o veículo, que estava com a chave na ignição, o que fez com que o suspeito não tivesse dificuldades em ligar o veículo. No mesmo instante, ao tentar dirigir o ônibus, o rapaz bateu em dois outros veículos que estavam estacionados na rua Iraque, Grande Vitoria, Zona Norte.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que chegaram ao local apenas para prestar apoio a um acidente de trânsito. Após controlarem a situação, os policiais militares deram voz de prisão para o acusado que, juntamente com o representante da Empresa de Transporte Global e outras vítimas do ocorrido foram para o 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Em contato com a assessoria de comunicação da empresa de transportes, foi informado que a prática de deixar as chaves do ônibus na ignição é uma forma de garantir que elas não se percam e também facilitar o trabalho dos motoristas. A empresa também ressaltou que ninguém se feriu e as perdas foram apenas materiais.

Mulher esmagada em ônibus

Uma mulher, de aproximadamente 35 anos, não identificada, morreu na tarde de quinta-feira (5), ao cair da garupa de uma motocicleta e ficar debaixo de um coletivo articulado. O acidente ocorreu na Faixa Azul da avenida Constantino Nery, próximo à Escola Estadual Vicente Teles de Souza, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. O condutor da moto, que também não foi identificado, quebrou uma perna e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Foi uma coisa absurda. Tudo muito rápido, quando olhei, a senhora já estava debaixo do ônibus, não teve nem chance de sobreviver", disse um ambulante que preferiu não se identificar.

A vítima estava em uma motocicleta conduzido por um homem, que segundo médicos Samu, quebrou uma perna e foi encaminhado ao pronto-socorro 28 de Agosto, na mesma zona.





