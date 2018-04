Divulgado resultado da prova de títulos da Semed para vagas restantes

Manaus- O resultado preliminar da avaliação de títulos somente para os candidatos remanescentes do concurso da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para cargos de professor e formação de cadastro de reserva, já está disponível. As notas podem ser conferidas no site do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Executivo (Ibade), instituição promotora do certame: www.ibade.org.br.

Leia também: Concurso no Amazonas tem salário até R$ 2 mil; saiba como participar

A publicação também será divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (6), disponível no endereço eletrônico www.dom.manaus.gov.br.

De acordo com o cronograma do concurso, os candidatos terão os dias 9 e 10 para entrar com recursos contra o resultado da avaliação de títulos, por meio de formulário online, que estará disponível no site do Ibade. Foram convocados para esta fase somente os candidatos que concorrem para os cargos de professor de 1º ao 5º ano, além de artes, ciências, educação física, geografia e língua portuguesa, que com a retificação do gabarito, no último dia 26/3, atingiram média igual ou superior a 6,0.



A titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Luiza Bessa Rebelo, coordenadora do certame, afirma que a convocação dos aprovados será imediata. “Tão logo seja homologada a lista definitiva dos candidatos, será anunciado o cronograma de convocações para as 400 vagas”, frisou.



O resultado dos recursos da fase de avaliação de títulos, bem como o resultado final do concurso serão divulgados no dia 13 de abril. Na oportunidade, também será anunciado o cronograma com as datas de convocação dos aprovados em conjunto com a Semed.

Leia mais: Ministério do Trabalho no Amazonas abre seleção para estágiários

Ufac abre concurso para técnico administrativo

Quer servir o Exército? Instituição seleciona 1,1 mil sargentos