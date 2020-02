‘Bailinho de Carnaval’ com entrada gratuita no Manauara Shopping

Todos os dias vai ter shows, fanfarras, concursos de fantasias, pinturas de rosto e brincadeiras. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Manauara Shopping vai realizar de 22 a 25 de fevereiro o seu tradicional “Bailinho de Carnaval”, que já faz parte do calendário momesco da cidade. A festa, que terá entrada gratuita, vai acontecer no foyer do Teatro Manauara, localizado na praça de alimentação do local, das 16h às 20h.

Todos os dias o Bailinho vai contar com shows, fanfarras, concursos de fantasias, pinturas de rosto e muitas brincadeiras para toda a família. E nos dias 24 e 25, a atração inédita será a mini bateria da Escola de Samba Grande Família.

“O nosso Bailinho já é tradicional entre as famílias manauaras no Carnaval. Observamos que o número de participantes é maior a cada ano, com crianças de todas as idades. Por isso, procuramos melhorar a cada edição, oferecendo uma estrutura que garante a diversão dos pequenos e de toda a família”, afirmou a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Novidade

Outra novidade é um espaço exclusivo com stands de várias lojas do centro de compras, com serviços gratuitos como recreação e pintura de rosto, além de entrega de brindes e de vouchers.

O uso de fantasia não é obrigatório e todas as crianças poderão participar da festa, sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

Com informações da assessoria