Fim de semana de Carnaval terá 35 bandas e blocos gratuitos em Manaus

As bandas acontecem em todas as zonas de Manaus e prometem agitar o público. | Foto: David Batista/Manauscult

Manaus (AM) - Começou a contagem regressiva para um dos momentos mais animados do ano: o período “gordo” de Carnaval. Em Manaus, o fim de semana, no período de 21 a 23/2, terá 35 bandas e blocos carnavalescos que prometem agitar o público com marchinhas, sambas, axé e outras atrações. Os eventos são gratuitos e recebem o apoio da Prefeitura de Manaus.

Eventos como a Banda do Caxangá 2020, Banda do Mac Naldo, Banda do King, Bloco do Vieiralves e 39º Carnaval de Educandos integram a programação da folia momesca.

Abrindo alas, nesta sexta-feira, 21/2, acontecerá a Banda do King, às 14h, na rua Jardim Botânico (esquina com rua Padre Severo), bairro São Jorge (zona Oeste). Em sua 9ª edição, além das atrações musicais, a festa terá um momento para homenagear o criador da banda, Francisco Rodrigues dos Reis, que morreu ano passado.

Enquanto isso, a Banda da Getúlio promete agitar no sábado, dia 22, a avenida Getúlio Vargas (com praça Tancredo Neves), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste. Em sua 11ª edição, a banda contará com as atrações: Belo Encontro, Jardel Santos “Na Pegada do Negão”, DJ Alex Vasconcelos e Nelson Vity. “Durante o evento também faremos o sorteio de abadás da nossa banda. Estamos bem animados e com uma expectativa de público de 3 a 5 mil pessoas”, comentou Reginaldo Bentes, responsável pela festa.

Já no período de 22 a 25/2, será a vez do 39º Carnaval de Educandos fazer a festa na Boulevard Rio Negro, entre ruas Inocêncio de Araújo e Amâncio da Miranda, no bairro Educandos (zona Sul). O evento começa a partir das 17h e segue até 0h.

Os eventos, que acontecerão em todas as zonas da cidade, contam com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A programação completa está disponível por meio do link https://vivamanaus.com/ carnaval2020/ .

*Com informações da assessoria