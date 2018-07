Modelos SUVs se ‘popularizam’ e lideram vendas de carros em Manaus

Por terem amplo espaço e garantir mais conforto, os modelos SUVs tem registrado cada vez mais procura e estão liderando as vendas no segmento, segundo especialistas

Na esteira de uma tendência mundial, o mercado de SUVs (utilitários espostivos) vem ganhando espaço e assumindo a liderança nas vendas. No cenário manauense também. Prova disso é que as vendas desta categoria cresceram entre 10% e 15% somente no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado.

Os modelos Compass, Renegade, Vitara e ASX estão entre os mais vendidos da categoria, com valores que variam de R$ 79,9 mil até R$ 125 mil. As vendas desses automóveis também estão superiores a dos carros considerados mais populares. Em média, as concessionárias estão vendendo até 80 unidades de SUVs por mês.

Na esteira de uma tendência mundial, o mercado de SUVs (utilitários esportivos) vem ganhando espaço e assumindo a liderança nas vendas. | Foto: Marcely Gomes

Conforto e segurança são as características mais cobradas pelos clientes na hora da compra. “Esses modelos, além de oferecerem mais comodidade por poderem levar toda a família, também garantem mais segurança a motoristas e passageiros por conta de toda a sua tecnologia”, afirmou o executivo de vendas da Mitsubishi Motors Manaus, Renan Guimarães, acrescentando que esses modelos são mais seguros.



“É muito mais seguro dirigir um veículo como este, pois, em caso de acidentes, os impactos são diminuídos por toda a tecnologia que envolve o carro. São inúmeras as vantagens para quem comprar um carro deste porte, que já caiu no gosto de muita gente”, acrescenta o especialista.

Em média, as concessionárias estão vendendo até 80 unidades de SUVs por mês. | Foto: Marcely Gomes

Ainda de acordo com Guimarães, outro fator que contribuiu para o crescimento nas vendas dos utilitários esportivos, em Manaus, foi a praticidade dos veículos. “Quem tem um modelo desse pode fazer uso urbano juntamente com uso fora da cidade. Há bastante espaço interno para os passageiros e a área do bagageiro garante ainda mais versatilidade”, observa.

O modelo Vitara 2018/2019, por exemplo, chegou ao mercado com novos faróis que ajudam a tornar o carro mais imponente. | Foto: Marcely Gomes

Entre os atrativos de modelos como o Vitara e o ASX, por exemplo, estão os itens de conforto e de tecnologia como transmissão automática, transmissão elétrica, sensores de estacionamento e outros. O modelo Vitara 2018/2019, por exemplo, chegou ao mercado com novos faróis que ajudam a tornar o carro mais imponente.



Os clientes que costumam procurar por modelos SUVs prezam por conforto, segurança e durabilidade do carro | Foto: Marcely Gomes

Jeep, Compass e Renegade



Outros modelos com a comercialização em alta na capital amazonense são os Jepp Compass e Renegade. Somente neste ano, as vendas desses utilitários esportivos de entrada e luxo já superam em 14% os números alcançados no ano passado, de acordo com o gerente de negócios júnior da Fiori Jeep Manaus, Rodrigo Prata.



O gerente informa ainda, que o poder aquisitivo do consumidor amazonenses melhorou nos últimos anos, o que favoreceu as vendas tanto do Compass quanto do Renegade em Manaus.

Os clientes que costumam procurar por modelos SUVs prezam por conforto, segurança e durabilidade do carro. “São as principais características que os clientes procuram, além de toda a tecnologia que apenas um modelo SUV é capaz de oferecer. Desde 2016, esses modelos têm se tornado líderes de vendas em diferentes concessionárias”, aponta gerente de negócios.

Modelo Eco Sport é um dos mais vendidos para as famílias grandes

Há quase cinco anos com um SUV Tucson, o designer Leonardo Cruz, 23, afirmou que não pretende trocar de categoria. “Além de todo o espaço, o veículo também proporciona mais segurança. O carro já sofreu alguns acidentes, mas quem estava dentro nem ao menos se arranhou. Isso é um ponto forte para continuarmos com um modelo desse”, afirma o designer.

Outro condutor que possui um SUV Eco Sport, Fernando Araújo, informou que esta é a primeira vez que tem um carro desse porte e sempre teve veículos mais populares. “Meu filho nasceu há pouco tempo e senti a necessidade de termos um carro com mais espaço, pois ao sairmos, temos que levar várias coisas”, destaca.

