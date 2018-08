Toyota apresenta a nova linha da Hilux 2019

A Toyota apresentou a linha 2019 de um de seus “best-sellers”, a Hilux | Foto: Divulgação

A Toyota apresentou a linha 2019 de um de seus “best-sellers”, a Hilux, que tem versões SRX, SRV e Sr com novo desenho da grande frontal e um maior número de itens de conforto e conveniência.

Como detalhe, destaca-se que a versão top de linha SRX apresenta um badge comemorativo de 50 anos de existência da picape da Toyota.



O design frontal modernizado e uma lista de equipamentos ainda mais recheada adicionam qualidades que visam realçar a essência do veículo: sua robustez.

Líder de seu segmento no mercado nacional nos últimos três anos, a Toyota Hilux é produzida na fábrica de Zárate, província de Buenos Aires.

Design externo

Inspirada em um conceito global de renovação, a Hilux 2019 reafirma a proposta de produto multiuso. Sua principal atribuição, enraizada por um DNA essencialmente dotado de robustez, tem como diferencial para a linha 2019 novo desenho frontal nas versões SRX, SRV e SR.

O modelo incorpora desenho de grade hexagonal, traçada por três sólidas barras horizontais contornadas por um acabamento cromado. As alterações implicaram na remodelação do para-choque dianteiro, onde foram incorporados faróis de neblina, equipamento presente desde a versão SR.

Resultante das alterações, o design ficou mais enxuto e aerodinâmico. Agora são 5.315 mm de comprimento, 15 mm menor em relação ao modelo 2018. Na altura, permanecem os 1.815 mm e os mesmos 1.855 mm de largura, assim como a distância entre eixos, de 3.085 mm.

Carro-chefe da linha, a SRX traz badge alusivo ao 50º aniversário da picape, como homenagem à tradicional história de uma das picapes mais famosas do mundo. As modificações externas são complementadas pela introdução de novas rodas 18”,e, como novidade de série na versão SRX 50th anniversary,foi incluída uma capota marítima. Paralelamente na versão SRV temos rodas 18” e maçanetas externas cromadas.

Já os modelos focados para o trabalho mantiveram o design externo da linha 2018 mas foram dotadas de alterações internas. Essas configurações são majoritariamente comercializadas pelo canal de Vendas Diretas da Toyota.

No acabamento interno, a Hilux 2019 traz várias mudanças para a versão SRX, como a tonalidade escura, a fim de contrastar com os detalhes cromados, os assentos de couro perfurado, o painel de instrumentos de iluminação na cor branca, o espelho retrovisor interno eletrocrômico e luz de condução diurna em LED.

Na intermediária SRV, o equipamento engloba : estepe em liga leve, airbags laterais e de cortina (totalizando sete), Smart Entry e Push Start, assistente eletrônico de subida (DAC), apenas nas versões a diesel, módulo para subida automática dos quatro vidros, luz de condução diurna e retrovisor eletrocrômico.

A versão SR, focada no canal de produtor rural da marca, também elevou a oferta de equipamentos, ao ganhar, de série, ar-condicionado digital e luz de condução diurna.

Influenciada pelos pedidos de seus clientes, a linha voltada para o trabalho teve seu portfólio de itens e equipamentos elevado. A começar pela versão Standard Power Pack, foram incluídos: luzes de condução diurna, faróis com função follow me home, revestimento dos assentos em material sintético, travamento automático das portas, chave canivete, vidros elétricos, retrovisores externos elétricos, radio AM/FM com CD player, Bluetooth® e entrada USB auxiliar, comandos de áudio no volante.

As versões Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi mantiveram seu amplo nível de equipamentos e ganharam luzes de condução diurna, faróis com função follow me home e revestimento dos bancos em material sintético.

Os modelos da linha 2019 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. | Foto: Divulgação

Motor e transmissão



Os modelos da linha 2019 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. Veículos de motorização diesel vêm equipados com propulsor Toyota D-4D 2.8L 16V Turbo de 177cv de potência a 3.400 rpm, todas de tração integral.

As transmissões para os modelos diesel são automática de seis velocidades sequencial para as versões SRX, SRV e SR e manual de seis velocidades para as versões Standard Power Pack, Standard Narrow, Cabine Simples e Cabine Chassi.

As versões flexfuel trazem o motor Dual VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC, especialmente adaptado para o mercado brasileiro. O grande diferencial é a tecnologia de duplo comando de válvulas variável (Dual VVT-i), que atua no gerenciamento dos sistemas de admissão e escape da câmara de combustão. As versões flex da picape média apresentam 163 cv de potência a 5.000 rpm, quando abastecidos com etanol, e 159 cv, também a 5.000 giros, com gasolina.

São três versões dotadas de transmissão automática de seis velocidades sequencial: SRV 4×4 Cabine Dupla, SRV 4×2 e SR 4×2. Há ainda opção de SR 4×2 de transmissão manual de cinco velocidades.

Acessórios

A extensa linha de acessórios para a Toyota Hilux é composta por mais de 50 itens, sendo que já podem ser encontrados e instalados nas concessionárias da marca :

•Design: Ponteira de escapamento, soleira, aplique cromado da maçaneta e aplique cromado do farol de neblina.

•Conveniência e funcionalidade: Assistente de abertura da caçamba, engate (750 Kg), chicote do engate, extensor de caçamba com rampa e capota marítima de lona.

•Tecnologia: Projetor no para-brisa e subwoofer.

•Segurança: Porca de segurança para roda de liga leve, protetor de borda da caçamba, sensor de estacionamento cromado e trava de segurança do estepe.

Cores

A linha Hilux 2019 está disponível nas seguintes cores: Branco Sólido, Cinza Metálico, Prata Metálico, Preto Metálico e Vermelho Metálico.

Preços

ModeloVersãoPreço público sugerido



Toyota Hilux 2019

Diesel

(4X4)SRX 50th Anniversary ATR$ 196,990

SRV AT R$ 179,990

SR AT R$ 160,490

STD Power Pack MT R$ 140,490

STD Narrow MT R$ 138,010

Cabine Simples MT R$ 125,560

Chassi e Cabine R$ 121,530

Toyota Hilux

2019 Flexfuel SRV 4×4 AT R$ 140,990

SRV 4X2 AT R$ 129,990

SR 4X2 AT R$ 117,990

SR 4X2 MT R$ 111,990