Novo Pajero Sport traz tecnologia de ponta com motor turbo diesel

Manaus - A combinação perfeita entre estilo, luxo, tecnologia e o genuíno DNA 4x4. Muito mais do que um SUV, o Pajero Sport carrega um nome de peso com a tradição vitoriosa da Mitsubishi Motors dentro e fora das competições. O Pajero Sport chega ao mercado nacional no primeiro semestre de 2019 e as concessionárias Mitsubishi Motors de todo o Brasil já aceitam reservas para este SUV.



O primeiro olhar impressiona graças ao visual robusto e desafiador. Ao volante se torna dócil, confortável e espaçoso, com sete lugares para levar toda a família. O fora de estrada é seu habitat natural: é ali que o Pajero Sport mostra todo o seu potencial e a confiabilidade que só um Mitsubishi tem no off-road.

Pense em qualquer destino. O Pajero Sport pode te levar até lá. Graças ao Super Select II 4WD, controle de descida de montanha (HDC), Hill Start Assist (HSA) e um modo Off-Road para cascalho, lama, areia ou rocha, este SUV encara todas as escapadas de fim de semana e expedições off-road.



O diretor de planejamento da Mitsubishi Motors, Reinaldo Muratori, destacou os sete lugares que trazem elegância, um ótimo espaço interno, segurança aliada à tecnologia, tanto para rodar nas cidades, como para despertar o espírito outdoor e encarar grandes aventuras no fora de estrada.

“O Pajero Sport é um SUV completo, sinônimo do pioneirismo e ousadia da Mitsubishi Motors", reforçou Muratori.

As linhas elegantes que invadem toda a carroceria não são só design, pois foram pensadas também para uma excelente aerodinâmica, proporcionando estabilidade e economia de combustível. Seu visual moderno e arrojado traz o design frontal Dynamic Shield, marca registrada dos novos SUVs da Mitsubishi Motors, com elementos cromados contrastando com a grande inferior na cor preta.

Versões



O Pajero Sport será oferecido em versão única, com sete lugares, teto solar, o mais avançado sistema 4x4 com o Super Select II e equipado com o moderno motor MIVEC 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190cv e 43,9 kgf.m de torque. São 16 válvulas, DOHC, DI-D com turbocompressor e injeção direta, que se traduz em uma excelente eficiência energética com aceleração vigorosa e todo torque disponível a baixas rotações do motor, aliado a transmissão automática de oito velocidades.



São diversos recursos que deixam o dia a dia mais prático e confortável, como controle de descida (HDC), controle de tração (ATC) e estabilidade (ASC), sensores para acendimento dos faróis e limpador de para-brisa, piloto automático adaptativo (ACC) com frenagem autônoma, sistema de mitigação de colisão (FCM), aviso de ponto cego (BSW), ar-condicionado automático Dual-Zone, câmera de ré, sensor de estacionamento e 11 airbags, incluindo bolsas exclusivas para a terceira fileira de bancos.

Pré-venda exclusiva pela internet

O Pajero Sport chega ao mercado nacional no primeiro semestre de 2019 e as concessionárias Mitsubishi Motors de todo o Brasil já aceitam reservas para este SUV. Através do site www.pajerosport.com.br os clientes podem garantir seu lugar para ser um dos primeiros a ter o novo Mitsubishi Pajero Sport em sua garagem.

