Prazo para instituições aderirem ao Prouni termina nesta segunda (25)

Manaus- As instituições de ensino superior têm até as 23h59 desta segunda-feira (25) para aderirem ao processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (ProUni) para o primeiro semestre de 2020. Os procedimentos são feitos exclusivamente pelo Sistema Informatizado do Prouni.

O prazo para a emissão de termos aditivos ao processo seletivo do ProUni também termina nesta segunda. Já o período para retificação dos termos de adesão e aditivos será de 2 a 6 de dezembro. Aditivo é o documento que deve ser providenciado pelas mantenedoras de instituições que têm termo vigente de adesão ao programa. O edital disponibiliza o calendário completo.

Segundo o coordenador-geral de Políticas de Educação Superior, Thiago Leitão, mesmo que alguma informação esteja incompleta, a instituição deve assinar seu termo de participação. “Haverá, na primeira semana de dezembro, prazo para retificação das informações. Essa etapa só estará disponível, no entanto, para as instituições com termos assinados”, explicou.

Criado em 2004, o ProUni oferta bolsas de estudo integrais ou de 50% a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. O programa tem dois critérios de avaliação: desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e renda.

Direcionado aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, a iniciativa tem sistema informatizado e impessoal, que garante transparência e segurança no processo.

*Com informações da assessoria