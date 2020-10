Curso de Jornalismo da Ufam tem 11 finalistas em prêmio

Manaus - O curso de Jornalismo do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (Icsez) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) tem 11 trabalhos universitários finalistas do Prêmio Expocom 2020 (XX Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação) da Região Norte. A premiação reconhece os melhores trabalhos produzidos em seis categorias e 73 modalidades e faz parte do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom 2020), que acontece anualmente nas versões regionais e nacional.

Neste ano, em decorrência da pandemia da Covid-19, os eventos regionais e nacional acontecem de forma on-line. A cerimônia de entrega das premiações da Região Norte para os melhores trabalhos em cada categoria e modalidade do Expocom 2020 acontecerá no próximo dia 23 de outubro. Os trabalhos que vencerem as etapas regionais de todo o país competirão na etapa nacional, prevista para dezembro deste ano.

O Prêmio Expocom é destinado a valorizar os trabalhos produzidos por estudantes no âmbito dos cursos de graduação (bacharelado ou superior tecnológico) relacionadas à área da Comunicação. Os trabalhos finalistas do Icsez/Ufam foram desenvolvidos em disciplinas durante todo o ano de 2019 e envolvem resultados, entre outros, de projetos experimentais, projetos de extensão e projetos de comunicação integrada.

*Com informações da assessoria