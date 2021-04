Em todo Brasil, apenas 28 redações no Enem tiraram nota 1.000

A média geral na prova de redação foi 588,74 | Foto: Reprodução

No Enem, edição 2020, apenas 28 redações tiraram a nota máxima (1.000 pontos) e um total de 87.567 zeraram, ou seja, fugiram do tema ou entregaram a prova em branco.

O percentual é quase a metade do total de notas máximas na redação do Enem de 2019. As notas do Enem foram divulgadas nesta segunda-feira (29).



Total de candidatos com redações nota 1000 do Enem

2020 - 28 candidatos. Tema: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019 - 53 candidatos. Tema: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018 - 55 candidatos. Tema: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017 - 53 candidatos. Tema: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016 - 77 candidatos. Tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015 - 105 candidatos. Tema: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2014 - 250 candidatos. Tema: Publicidade infantil em questão no Brasil 2013 - 481 candidatos. Tema: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

A média geral na prova de redação foi 588,74. Ao todo 2.723.583 redações foram entregues e corrigidas.

