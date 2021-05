Senac Amazonas oferece curso de modelagem de impressão 3D em Manaus

O curso será realizado das 8h às 10 nos dias de segunda, quarta e sexta-feira | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Senac Amazonas está com inscrições abertas para o curso ‘Modelagem de Impressão 3D’. A previsão é que as aulas iniciem no dia 24 de maio no Centro de Informática do Senac (CIN), na Avenida Darcy Vargas, n. 288, bairro Chapada.

O curso será realizado das 8h às 10 nos dias de segunda, quarta e sexta-feira. O investimento é de R$ 200 (2x no cartão).

Segundo o gestor do CIN, Nailson Andrade, o curso, que é uma das novidades da instituição, é destinado para quem está começando ou tem interesse nesse mercado. “É para quem está querendo conhecer os tipos de impressoras, os tipos de material usados nas impressoras 3D, as principais técnicas de impressão, os componentes de impressão. O aluno vai aprender a imprimir algumas peças, sejam elas funcionais ou artísticas, para terem uma visão de todo o processo”, reforça.

Ainda conforme Nailson, além da imersão inicial sobre o conhecimento prático e teórico da impressão 3D, o aluno também poderá descobrir aplicabilidade de todo esse aprendizado. “Outro ponto importante é que o aluno vai ter a visão da configuração dos principais softwares que poderá utilizar na impressora, como ele poderá usar essa tecnologia vinculada à indústria 4.0, além de muita prática de impressão de peças para que aluno tenha esse experiência real da impressão 3D”, finaliza.

Serviço:

O quê: curso de modelagem de impressão 3D

Onde: Centro de Informática do Senac, Av. Darcy Vargas, 288, Chapada

Quando: 24/05

Horário: 8h às 10h (SEG, QUA E SEX)

Investimento: R$ 200 (2x no cartão)

Informações: 98197-5049

*Em Tempo com informações da assessoria

