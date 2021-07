Gestores da educação no AM compartilham práticas de sucesso

A secretária executiva adjunta da Capital, professora Arlete Mendonça, esteve presente e elogiou a iniciativa promovida pela CDE 4. | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

Manaus (AM) - O auditório do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Áurea Pinheiro Braga tornou-se, na manhã desta sexta-feira (25/06), um espaço para troca de experiências exitosas entre profissionais da rede pública estadual de ensino, em Manaus. Ao todo, educadores de 33 escolas participaram do primeiro “Encontro de Gestores da Coordenadoria Distrital de Educação 4 (CDE 4)”, que teve como tema “Compartilhando Práticas Exitosas”.

Durante o evento, cerca de dez gestores palestraram sobre práticas e projetos de sucesso que são desenvolvidos em suas unidades.

Dentre os tópicos presentes no bate-papo, estiveram: Programa Ciência na Escola (PCE), Aula em Casa e Olimpíadas de Língua Portuguesa (OLP) e Canguru de Matemática.

" Esse evento é de fundamental importância para o trabalho que nós, Secretaria de Educação, temos desenvolvido. É o resultado de todo o trabalho que tem sido construído desde o início da pandemia. Hoje, tivemos, aqui, belíssimas apresentações de iniciativas voltadas para o saber dos nossos, que é o mais importante " Arlete Mendonça, secretária executiva adjunta da Capital

Para a coordenadora da CDE 4, Rute Lima, o encontro se faz necessário em razão dos obstáculos impostos pela pandemia à Educação.

" Desenhamos esse modelo [de evento] por ser um ano atípico, por estarmos vivendo dias diferentes. Enquanto educadores, temos de compartilhar as ações exitosas de uma escola e buscar levá-las para outras " Rute Lima, coordenadora da CDE 4

Gestora da Escola Estadual (EE) Presidente Castelo Branco, Vanda Dias foi uma das palestrantes no Ceti Áurea Pinheiro Braga. Na ocasião, ela discutiu com seus colegas práticas exitosas referentes ao “Aula em Casa”.

" São de suma importância iniciativas como essa [o encontro]. Aqui, podemos aprender juntos com outros colegas gestores. Cada escola, apesar de suas especificidades, busca sempre fazer inovações para que consiga alcançar suas metas e objetivos. Certeza que, após essa troca de experiências, todas as unidades de ensino vão crescer bastante " Vanda Dias, Gestora da Escola Estadual (EE) Presidente Castelo Branco

Homenagem

“Pavulagem - Contos da Floresta” | Foto: Eduardo Cavalcante/Seduc-AM

Durante o encontro de gestores, o professor Maickson dos Santos, premiado pelo Spotify pela criação do podcast “Pavulagem - Contos da Floresta”, foi homenageado pela CDE 4.

Ele revelou que iniciou um concurso de potocas (histórias inventadas) com seus alunos do 3° ano do Ensino Fundamental, na EE General Sampaio.

" A ideia é transformar esse concurso em um podcast e compartilhá-lo com os alunos, de criança para criança. Além das histórias, espero fomentar também cuidados e orientações de enfrentamento à Covid-19 " Maickson dos Santos, professor

