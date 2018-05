Mudanças na Fucapi agradam a estudantes e colaboradores

Durante essas três semanas, a Fucapi vem conquistando a confiança dos alunos, bem como de professores | Foto: Ione Moreno

Manaus - Após meses consecutivos sem aula, estrutura defasada e colaboradores insatisfeitos, a Fucapi vivencia uma realidade diferente e que está conquistando novos simpatizantes por meio da Azione Education. Nas últimas três semanas, por exemplo, a instituição lançou dois editais de aporte de R$150 mil para os projetos de aceleradora e incubadora, a Supernova e Stellar respectivamente.

“Estamos atentos a todas as mudanças que ainda são necessárias, porém a evolução é nítida. Durante essas três semanas, conquistamos a confiança dos alunos, bem como de professores e trouxemos perspectivas". afirmou o CEO da Azione, Aldous Santana.



O diferencial de toda essa transformação vai além dos projetos apresentados, conforme Aldo, esse momento exige orientações que tirem todas as duvidas do corpo docente e discente da instituição. "Estamos, a todo momento, dialogando com os estudantes, tirando dúvidas, aperfeiçoando o atendimento e queremos cada vez mais estar perto deles, sem barreiras para ouvir e entender melhor cada sugestão e necessidade", finaliza.

CEO da Alzione Education, Aldous Santana, afirma que a evolução na instituição é nítida | Foto: Érica Melo





" Acredito que estamos recebendo pessoas que querem estudar nesta nova Fucapi, tanto alunos novos, como alguns que já estudaram aqui outros anos " Aldous Santana, CEO da Azione

Outro diferencial da instituição, e que já começa a privilegiar a comunidade acadêmica, são ações gratuitas que viabilizam troca de conhecimento, direcionamento e instrução sobre assuntos atuais. Uma delas é o Space Talks, a mais nova estação para networking sobre inovação, empreendedorismo e negócios do universo das startups.



A primeira edição do evento acontece na quinta-feira (10), às 16h30, no auditório da Faculdade Fucapi, na avenida Governador Danilo Areosa, no Distrito Industrial. O evento vai proporcionar quatro horas complementares e será palestrado pelo Diretor de Inovação da Azione Education, Ives Montefusco. As inscrições serão feitas pelo link bit.ly/spacetalks.

