Faculdade Boas Novas levará 17 produtos para Intercom em Vilhena

Manaus - Nos dias 22 a 24 de maio, os alunos do curso de Comunicação Social – Jornalismo da Faculdade Boas Novas marcarão presença no XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte, que este ano será realizado em Vilhena – RO (distante a 699 km da capital).

A expectativa para os veteranos e calouros são as melhores, já que seus 17 produtos receberam cartas de aceite para defesa na Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação (Expocom).

A professora Maria José, diretora geral da FBN, destaca a satisfação de poder ver tantos trabalhos feitos com profissionalismo, surpreendendo com a qualidade e excelência. “A nossa faculdade orgulha-se pelo comprometimento dos alunos em não apresentar qualquer resultado, mas pela primazia que podemos ver em todos os trabalhos”, disse a diretora.

Além dos alunos, a coordenadora do curso, professora Carla Santos, e os professores apostam nos trabalhos que serão defendidos e ressaltam a importância do momento para os acadêmicos que tiveram seus trabalhos aceitos por profissionais da comunicação. "Agora é se preparar para concorrer no Intercom Regional e Nacional, nossos produtos vão fazer a diferença", afirmou.

Entre os acadêmicos com trabalhos selecionados para a edição regional do congresso da Intercom estão: John Brito, André Vasconcello, Johny Vasconcelos, Bruna Oliveira, Victória Mustafa, Wellyson Nascimento, Emmilly Souza, Gabriely Santos, Jeanne Santos, Kalinka Gomes, Tatiana Paiva, Italo Matos, Adriano Assis, Edmilson Camelo e Amariles Gama.

Os projetos que serão apresentados estão em diversas categorias como Jornalismo, Cinema e Audiovisual, Produção Transdisciplinar e Rádio, TV e Internet. Dentre eles, podemos destacar “O Som das Mãos”, trabalho que será apresentado pelo acadêmico André Vasconcello.

O aluno frisa a alegria pela produção do filme e sua importância social para a comunidade acadêmica e também para a sociedade civil. “Fomos surpreendidos por relatos de pessoas que não sabiam da existência da Libras e por onde apresentamos o filme, fica a satisfação em poder fazer parte da história e contribuição social, levando conhecimento e aprendizado”, salientou.

Apesar de ser a primeira vez que irá defender um trabalho fora de Manaus, o acadêmico John Brito fala da importância dos trabalhos desenvolvidos por ele e por sua equipe. “Acreditamos que estamos deixando um legado. Não somente a minha equipe, mas toda a nossa turma buscou trazer inovações desde o primeiro período, fazendo com que a comunidade acadêmica ganhasse gosto em participar da Expocom. O produto deixa de ser um simples trabalho para obtenção de nota e passa a ser algo que inspire outras turmas a desenvolverem trabalhos com excelência, enfatizou o acadêmico”.

Homenagem

Alguns trabalhos tiveram a orientação da professora Iara Rodrigues, que faleceu no dia 14 de Fevereiro e os acadêmicos dedicam esses produtos como forma de homenagem. Uma bandeira foi confeccionada pela equipe do filme em Libras "O Som das Mãos" e será carregada pelos acadêmicos nas defesas. “Nosso legado é representar a Língua Brasileira de Sinais e dedicar toda e qualquer apresentação ou premiação a memória da nossa professora”, destacou um dos acadêmicos.

