Waze lança novo aplicativo de carona com corrida inicial de R$ 2

O serviço facilita o encontro de pessoas que fazem o mesmo trajeto diariamente para que compartilhem seus assentos vazios e ajudem a tirar carros das ruas | Autor: Divulgação/Waze Brasil

Manaus - O Waze, aplicativo bem sucedido sobre o trânsito em todo mundo, vai ganhar uma nova versão que possibilita dar ou receber uma carona. Já presente em outros países desde 2009, o Waze Carpool chega ao Brasil pela primeira vez e vai ser lançado nesta quarta-feira (22). O objetivo não é o lucro, mas os "colegas da carona" vão ajudar com um valor simbólico para manutenção do veículo.

A ferramenta já está disponível para download no Android e iOS, e será liberada para funcionamento ao mesmo tempo para todo o território nacional. O Waze já é conhecido em todo o mundo por possibilitar que os usuários forneçam informações, em tempo real, sobre o trânsito de forma colaborativa e mútua.

A nova versão, em busca de desobstruir e tornar o trânsito ainda mais trafegável, cria a versão em que colegas de trabalho, de faculdade ou com destinos em comum, se conectem e façam o percurso no mesmo veículo.

A ferramenta funciona em um aplicativo diferente do habitual (Waze Carona). Porém, em ambos, tanto o aplicativo para motorista, como o que será utilizado pelo passageiro, vão mostrar dados pessoais, como local de trabalho, e-mail corporativo e avaliação.

A ferramenta funciona em um aplicativo diferente do habitual (Waze Carona) | Foto: Reprodução

Essas informações vão auxiliar o motorista e o passageiro a escolher o parceiro de carona. Os usuários também poderão optar por ativar filtro, onde você poderá escolher pessoas do mesmo sexo ou do mesmo local de trabalho/empresa.

Leia também: Manaus é a 2º pior cidade do Brasil para dirigir segundo aplicativo Waze



O passageiro que vai pedir a carona, também deverá obrigatoriamente contribuir com um valor para ajudar em custos como combustível e manutenção do veículo. O valor cobrado deve variar de R$ 4 à R$ 25 no Brasil. A cunho de comparação, nos Estados Unidos, é cobrado um valor por milha que é de U$ 0,54 (centavos de dólares).

Como o serviço está inaugurando agora no Brasil, a empresa vai oferecer por um mês um valor promocional único para as corridas de qualquer distância, por um valor de apenas R$ 2, que o passageiro deverá pagar para o motorista.

Os executivos deixaram claro que o aplicativo de carona não tem como objetivo principal o lucro, ou exploração comercial da atividade de transporte, igualmente como acontece com outros aplicativos que já estão no mercado como 99, Cabify e Uber . Para evitar que os motoristas se interessem por usar o aplicativo de forma comercial, a plataforma limita a duas corridas por dia.

Leia mais:

Waze lança recurso que ajuda a evitar multas por excesso de velocidade

Operadora inova e inclui aplicativos que não vão mais usar rede dados