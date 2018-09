Ferramenta virtual facilita inscrições em minicursos da Semmas

A finalidade é ampliar o contato com o público que se interessa pelos assuntos ligados à arborização e possibilitar uma maior interação da secretaria com todos eles | Foto: Divulgação









Uma ferramenta a mais para os interessados em participar dos minicursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A intenção é facilitar o processo de inscrições, tendo em vista a grande procura, por meio do formulário inteligente, disponibilizado no Facebook e no site da Semmas, no link https://goo.gl/forms/DfegVoeTCNiw3G9j1.

Os interessados poderão se inscrever para participar dos minicursos, além de sugerir temas para as próximas iniciativas. No formulário, devem constar nome completo, e-mail e endereço completo do interessado, que deve responder também se já participou de outros minicursos oferecidos pelo órgão.

De acordo com o diretor de Arborização e Paisagismo da Semmas, Deyvson Braga, as inscrições poderão continuar feitas também pelos telefones 3236-7330/8013. “A finalidade é ampliar o contato com o público que se interessa pelos assuntos ligados à arborização e possibilitar uma maior interação da secretaria com todos eles”, afirmou.

Atualmente, estão abertas as inscrições para o minicurso “Noções Básicas de Uso Medicinal de Plantas”, que acontecerá nos dias 27 e 28/9, no auditório do Parque Municipal do Mindu, das 8h30 às 12h. As inscrições são gratuitas.

Com informações da assessoria*

